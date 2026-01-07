人工生殖法明排審 民團籲與代孕脫勾、擴大適用對象先上路

立法院社福衛環委員會明天(8日)將審查「人工生殖法」修法草案，版本眾多，且有部分納入「代理孕母」章節，多個婦女及性別團體與民進黨立委今天(7日)一起召開記者會，呼籲「代理孕母」議題應和「人工生殖法」修法脫勾，並優先擴大「人工生殖法」適用對象至涵蓋單身及同婚女性。他們更呼籲修法應逐條審查，不能「打包協商」、惡化弱勢女性的處境。

立法院社福衛環委員會8日排審「人工生殖法」修法，此次有近20個版本被列入審查，有些版本納入「代理孕母」的章節。多個婦女、性別團體及民進黨立委7日共同召開記者會，呼籲「代理孕母」不該急就章，應和「人工生殖法」修法脫勾處理。

台灣女人連線理事長林綠紅表示，「代理孕母」在台灣是否合法已爭議30年，也不斷被包裹在「人工生殖法」的討論中，但「人工生殖法」規範的是生殖技術使用對象、程序及相關機構的管理，與「代理孕母」涉及委託者、代孕母及代孕子女等社會倫理是完全不同的面向及層次。

林綠紅進一步表示，目前有多個在野黨立委提案的修法版本將「代理孕母」納入其中，但內容不完整，她呼籲在尚未有社會共識的情況下，暫不處理「代理孕母」章節，應優先處理「人工生殖法」修法，並擴大適用對象涵蓋單身及同婚女性，若將兩項議題綁在一起，將延誤「人工生殖法」擴大適用對象的修法進度。她說：『(原音)我們希望人工生殖法裡面跟代孕脫勾處理，讓女同志跟單身女性適用範圍可以擴大，這個主張一直沒有變。現行代孕專章裡面我看了5個版本，大概都只有10個條文，10個條文不足以處理這麼複雜的代孕議題，我們呼籲立院審查時應該脫勾處理，有代孕專章的部分這次應該不予處理。』

對於外傳藍、白立委擬拚「人工生殖法」修法初審時，要將爭議條文「打包協商」、送出委員會，民進黨政策會執行長吳思瑤等8位民進黨女性立委齊聲強調，政院版的「人工生殖法」草案應與「代理孕母」議題脫勾，並涵蓋單身及同婚女性，這是最大公約數。執政黨主張「有共識者先行」，且相關修法應逐條審查，身體自主權不應被政治交換，她強調民進黨團會捍衛審議程序，堅守理性、充分、多元的對話。(編輯：宋皖媛)



「人工生殖法」修法審查前夕，多個婦女及性別團體與民進黨女立委召開記者會，呼籲「代理孕母」議題應和「人工生殖法」修法脫勾，優先進行「人工生殖法」修法，並擴大適用對象涵蓋單身及同婚女性。(劉玉秋攝)

