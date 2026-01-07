人工生殖法明送立院排審 石崇良：「代理孕母有爭議」政院版未納入

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

立法院衛環委員會明（8）日將排審政院版《人工生殖法》修正草案，而民眾黨立委陳昭姿版期望代理孕母納入法制。衛福部長石崇良今（7）日對此表示，本次修法納入單身女性、女同志，而代理孕母因在國內仍具爭議，因此政院版本暫不納入。

衛福部長石崇良表示代理孕母仍具爭議，因此暫不納入。（圖／行政院提供）

民眾黨前主席柯文哲日前陪同陳昭姿拜會藍綠黨團，為修法拜託朝野立委。不過數個民團今召開聯合記者會，呼籲《人工生殖法》應與代理孕母制度分開檢視，並逐條實際審議，以回應人民及社會期待。

針對代理孕母爭議，石崇良今日出席立法院司法法制與社福衛環聯席會議時受訪說道，人工生殖法多年未動，條文需跟進時代，要以保障兒童權益、以兒童利益優先為考量進行修法，而放寬人工生殖適用對象，也能讓台灣跟進世界潮流，將單身女性納為對象、也配合同婚法內的人工生殖權利。

石崇良說，代理孕母部分，在國內仍極具爭議和討論，此次行政院版本並無納入代理孕母，明日在立法院將會再就此議題和各委員及黨團進行討論。

