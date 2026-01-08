人工生殖法未納代孕 石崇良重申「仍有爭議」：僅涉有子宮的生育權
立法院今（8日）審查《人工生殖法》修正草案，是否開放「代理孕母」仍受到關注。衛福部長石崇良表示，行政院版本主要落實尊重女性的生育權，修法重點在「有子宮懷孕的生育權」，並未涉及代理孕母議題，因社會仍有爭議，需要更多時間凝聚大家的共識。
立法院社會福利及衛生環境委員會今（8日）審議《人工生殖法》修正草案，朝野修法共有20案，代理孕母是否被納入受到關注。
衛福部長石崇良指出，行政院版本的《人工生殖法》修法，主要精神還是在落實尊重女性的生育權、重點擴大單身女性或憲判的女同婚，以及「有子宮懷孕的生育權主張」，同時對於人工生殖下子女的最佳利益要明文入法，也加強生殖機構的品質管理。石崇良強調，行政院提出的修法並不涉及代理孕母議題，因社會仍存有爭議，需要更多時間凝聚共識。
行政院提出的《人工生殖法》修法版本主要擴大人工生殖的使用對象，包含單身女性、女女同性配偶，以及強化知情同意程序與生殖細胞捐用管理、評估人工生殖子女最佳利益及維護血緣認知權與保障法律地位、已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性可合法接受人工生殖服務。
