人工生殖法爭議 新藍圖連線為陳菁徽、陳昭姿抱不平 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】立法院近日啟動人工生殖法草案審查，針對執政黨棄守法理辯論、轉向人身攻擊的議題操作模式，由跨縣市泛藍議員組成的「新藍圖連線」表示，執政黨及側翼對人不對事的態度令人作噁，針對不孕症權益保障長期推動的陳昭姿立委和知名不孕症專科權威醫師陳菁徽進行影射謾罵，作風十分惡劣。

新北市議員陳偉杰指出，部分執政黨立委和綠營KOL的低級動機在於「轉移內部矛盾」，因為執政黨內部對於代孕、單身人工生殖仍有巨大分歧，尤其是來自保守派與婦團基本盤的壓力，導致自身無法整合出統一版本，刻意將「法案專業審查」質變為「政治泥巴戰」，根本是社會需求和不孕症患者的權益於無物，只想操作政黨對立，讓人不齒。

廣告 廣告

陳偉杰強調，陳菁徽委員接生過的孩子比執政黨開過的支票還多。在野黨在談怎麼解決少子化、怎麼幫助想生孩子的家庭，執政黨卻在攻擊委員的個人特質和職業？難怪很多年輕人說蔡英文卸任後的民進黨，就是性平被當不重修還沾沾自喜，只會躲在側翼背後丟泥巴。

桃園市議員張碩芳。(圖/新藍圖連線提供)

桃園市議員張碩芳表示，為人父母是許多民眾一生中最深情、最慎重的盼望，人工生殖技術的進步已經不是要不要開放的問題，而是要如何管理、如何防弊的問題，「台灣不做、海外也能做」、「沒有合法、也有非法管道可以做」，執政黨不思考怎麼務實保障不孕症患者權益，解決台灣少子化的問題，卻選擇對提案者人身攻擊？根本是對女性專業與病患痛苦的漠視！張碩芳呼籲「代孕是人權與醫療議題，不應淪為政治鬥爭的祭品」。

新竹縣議員林禹佑。(圖/新藍圖連線提供)

新竹縣議員林禹佑呼籲，「子宮不分藍綠白，求子痛苦不分黨派」，攻擊在野黨立委並不會讓不孕症或少子化問題消失。執政黨為了避免暴露自身立場的搖擺，選擇採取把水攪渾的策略，透過攻擊陳昭姿的過往言論或陳菁徽的醫師身分，將提案人抹黑為不適格或有政治意圖，想以此迴避討論各版本法條中關於「代孕配套」、「兒童權益」等實質且艱難的利弊得失，這種作法對兩位專業熱誠的立委十分不公平，執政黨主席應該立刻道歉。