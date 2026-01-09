人工生殖法爭議 柯：先求有再求好 讓陳昭姿卸任

↑立法院長韓國瑜（左二）致贈「馬上幸福」春聯給來訪的前民眾黨主席柯文哲（前中）。（中央社）

本報綜合報導

針對民眾黨立委陳昭姿未依不分區二年條款請辭引發討論，前民眾黨主席柯文哲九日解釋，邀陳昭姿任不分區立委時，就曾答應她在任期完成代理孕母法案，他呼籲朝野讓沒爭議部分先通過，讓陳昭姿可以卸任交接。

柯文哲昨偕立委黃國昌、陳昭姿拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜與立法院副院長江啟臣送上聯名春聯，祝柯文哲新的一年「馬上幸福」。

媒體詢問，若執政黨堅持代理孕母脫鉤處理、不入法，陳昭姿的立委任期是否繼續。柯文哲解釋，當初徵召不分區立委確實有二年條款，但當時邀請陳昭姿擔任不分區立委時，陳昭姿就說畢生心願是推動代理孕母，他因認為不涉及統獨、意識形態與政黨利益，因此承諾會列為優先法案。

柯文哲表示，代理孕母是醫學跟民生議題，但立法院衛環委員會審議人工生殖法的過程，根本是對陳昭姿的人身攻擊。

柯文哲表示，人工生殖法是先求有再求好，例如醫學上有理由但沒有辦法自己懷孕、很想要有親生骨肉，讓這些人有孕育下一代機會。他呼籲，「沒有爭議的部分先過」，其餘爭議部分再慢慢討論，讓陳昭姿可以卸任交接。

陳昭姿表示，如果一年內完成代理孕母法案，她也能一年就離開，沒想到進入立法院後，比原本設想更艱難，甚至被執政黨炒作成政治攻防、理性討論空間消失。不過，一旦完成立法，她就會辭職。

記者王超群∕台北報導

國民黨立法院黨團九日中午舉行會期末餐會，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣到場致意，國民黨立委幾乎全數出席，場面熱絡。

國民黨團書記長羅智強轉述，韓國瑜於致意時提及其公布的馬年春聯「馬上幸福」，並肯定國民黨團在本會期的付出與努力。

韓國瑜同時勉勵黨團立委，面對即將到來的新會期，持續保持團結合作精神，延續既有步調，為立法院議事運作與公共政策推動共同努力。