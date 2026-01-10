人工生殖法爭議 綠委曝他快閃超級傻眼

人工生殖法爭議 綠委曝這個人不到5分鐘快閃 民眾黨態度讓她超級傻眼。曾薏蘋攝

民眾黨前主席柯文哲近日拜會各黨團，企圖加速《人工生殖法》修法進度，引發爭議，民進黨立委林月琴今披露，9日民眾黨發了一張圖回應她在人工生殖法審查時的疑問，她當時問說，包含聯合國、及有在實行代孕的國家，都有指出代孕出生的嬰兒被販賣、遺棄的問題，應該如何防範？結果民眾黨的回覆是，販賣棄養本身就違法。「我超級傻眼」；且柯文哲托付的黃主席，停留不到五分鐘快閃。

林月琴強調，更何況，這根本上違背了公共政策討論的核心，立法者在立法時應該要用制度窮盡所有可能、預防所有風險、而不是等孩子被傷害再處罰。

林月琴今在臉書指出，照民眾黨的邏輯，先過再說，以後有小孩被販賣，再來加重刑期預防？那為什麼不能在根本上預防？兒童權利的核心是「最佳利益原則」，而不是「出事後誰去坐牢」。如果一個制度已知會讓某些孩子在出生時就面臨被拒收的風險，那本身就違反兒童權利公約的精神。

她說，人工生殖審查時，民進黨非常嚴謹、仔細的提出疑慮、和大家討論，卻又被柯主席說她們都在為反而反、不給討論。她提出聯合國的報告和其他國家面臨的現況不是務實討論？她提出衛福部做的風險評估報告不是科學嗎？「柯主席，你要不要先看一下：那天委員會審查現場，誰是『全程』坐到底？」

林月琴說，「你口口聲聲說這是民眾黨優先法案，那天到底有多少民眾黨委員到場、發言捍衛？連你託付的黃主席，也只是快閃發言，講完就收書包走人，停留不到五分鐘」。

林表示，自己的優先法案，先被自家民眾黨立委棄守；接著又來斷章取義，把民進黨跨委員會委員從各個角度、理性且團結捍衛政院版本的發言，說成別的故事。且當天召委規則很清楚，有舉手，就可充分發言。「拜託柯主席、民眾黨：要不要把那天藍白委員相挺的發言剪一剪、完整放出來，讓大家一起聽聽你們支持捍衛的理由。還是你根本找不到更多藍白委員的發言？」

