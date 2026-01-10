人工生殖法爭議 跨縣市藍議員聲援陳昭姿、陳菁徽

2026年1月10日新北市／針對立法院近日人工生殖法草案審查引發的爭議，新北市議員陳偉杰等跨縣市泛藍議員組成的「新藍圖連線」發表聲援，批評執政黨及側翼對人不對事的態度令人作噁。（新北市議員陳偉杰提供／吳嘉億新北傳真）

針對立法院近日人工生殖法草案審查引發的爭議，由跨縣市泛藍議員組成的「新藍圖連線」今（10）日聯合發布消息回應，批評執政黨及側翼對人不對事的態度令人作噁，針對不孕症權益保障長期推動的立委陳昭姿和知名不孕症專科權威醫師陳菁徽進行影射謾罵，作風十分惡劣。

新北市議員陳偉杰表示，部分執政黨立委和綠營KOL的低級動機在於「轉移內部矛盾」，因為執政黨內部對於代孕、單身人工生殖仍有巨大分歧，尤其是來自保守派與婦團基本盤的壓力，導致自身無法整合出統一版本，刻意將「法案專業審查」質變為「政治泥巴戰」，根本是社會需求和不孕症患者的權益於無物，只想操作政黨對立，讓人不齒。

桃園市議員張碩芳指出，為人父母是許多民眾的盼望，人工生殖技術的進步已經不是要不要開放，而是如何管理、如何防弊，執政黨不思考務實保障不孕症患者權益，解決台灣少子化問題，卻選擇對提案者人身攻擊，是對女性專業與病患痛苦的漠視重申代孕是人權與醫療議題，不應淪為政治鬥爭的祭品。

「子宮不分藍綠白，求子痛苦不分黨派」新竹縣議員林禹佑語重心長的說，批評執政黨為了避免暴露自身立場的搖擺，選擇採取把水攪渾的策略，透過攻擊陳昭姿的過往言論或陳菁徽的醫師身分，將提案人抹黑為不適格或有政治意圖，想以此迴避討論各版本法條中關於「代孕配套」、「兒童權益」等實質且艱難的利弊得失，要求執政黨主席應該立刻道歉。

