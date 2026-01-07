人工生殖法突襲排審！民團轟：子宮不能協商、反代孕入法將上街頭

多個反對代理孕母此次入法的民間團體憂心法案會納入，7日召開記者會並痛批「突襲」、質疑恐有利益交換，如果此次《人工生殖法》草案把代理孕母制度一併包裹至協商的話將會上街頭。（林良齊攝）

身兼立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員的民進黨立委劉建國本周忽然變更8日議程、更改成討論《人工生殖法》草案，多個反對代理孕母此次入法的民間團體憂心法案會納入，7日召開記者會並痛批「突襲」、質疑恐有利益交換，如果此次《人工生殖法》草案把代理孕母制度一併包裹至協商的話將會上街頭。民進黨立委吳思瑤緩頰，民進黨支持理性充份多元對話「排審為到國會中交換意見」。

民間團體7日召開記者會並且邀請多位民進黨籍女性立委與會。據統計，將於8日排審的《人工生殖法》草案共有19個版本，其中5個版本涉及代理孕母。

廣告 廣告

台灣女人連線理事長林綠紅表示，多個民間團體訴求並未改變「就是希望讓單身女性及女同志適用人工生殖技術」，而代理孕母因為爭議過多，且各版本的草案中最多僅有10條文，不足以處理複雜的代理孕母議題，不應併案處理，擔心明天委員會打包送出後朝野協商，恐怕會犠牲弱勢女性的子宮。

「子宮不能協商」，反對代理孕母行動小組發言人潘丁菡強調，應立刻停止突襲式排審代理孕母條文，不應該把代理孕母納進去討論，而要拖鉤處理，代理孕母制度會淪為社會階級及商業行為剝削，要有更多公共討論才能被承認；台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧也說，立法院代孕議題公聽會或座談會中，並未有實質溝通就突襲式修法，應與民間團體更多溝通，若是突襲式挑戰底限將不惜站上街頭表達訴求。

由於本周衛環委員會召委為劉建國，但多名民進黨立委卻參與記者會表達反對代理孕母入法，立委黃捷表示，明天不能通過有代理母版本的草案，懷孕不能外包、子宮不能出租；立委范雲說，代理孕母拖鉤處理已成為主流共識。

吳思瑤說，目前最大共識為行政院版本「放寬女性同志及單身女性」可使用人工生殖技術，排審則是到國會中意見交換，民進黨支持理性充份多元對話，不能被包裹送出或是交付協商，攸關生命的法案沒有道理一天就送出。

更多中時新聞網報導

NBA》文班亞馬膝傷無礙 馬刺送溜馬11連敗

吃飽就想睡 當心胰島素阻抗

受川普軍事行動影響 李奧納多無緣親領沙漠棕櫚成就獎