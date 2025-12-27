人工生殖法送立院審議 女女伴侶燃生機

行政院拍板《人工生殖法》修正草案，送立法院審議。若獲三讀通過，將擴大人工生殖受術對象。不過有民團擔憂，修法將影響台灣的家庭結構、社會倫理價值。圖為民團過去呼籲停止人工生殖法修法。（本報資料照片）

行政院12月11日拍板《人工生殖法》修正草案，送立法院審議。若獲三讀通過，將擴大人工生殖受術對象，包括未婚女性、女同性伴侶都能生育下一代。不過，男同性伴侶因涉及代孕議題，尚未取得社會共識，仍無法適用人工生殖。

同婚專法自民國108年通過迄今已6年，不少同性伴侶希望透過人工生殖孕育下一代，但礙於《人工生殖法》，只能遠赴海外尋求生育機會，但費用高昂、流程複雜，且醫療安全難獲保障。

本次修法雖放寬人工生殖適用對象，但也有許多加嚴措施，例如要求滿45歲婦女先檢查確認有無不適合懷孕或生產的狀況；新增事前評估流程，無論夫妻、女同性伴侶或未婚女性，皆須通過子女最佳利益評估。

另外，本次修法也強化親權和血緣認知權，包括明定人工生殖子女視為婚生子女，不得於配偶受術後撤銷；捐贈精卵所生子女可知悉捐贈人的血型、國籍等非辨識資料，若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求，可查詢捐贈人姓名及聯絡方式等。