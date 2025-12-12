人工生殖法通過！美女議員：拿回子宮自主權

▲「人工生殖法」大突破！美女議員嗨喊：單身女性能拿回子宮自主權。（圖／戴湘儀臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院通過「人工生殖法」修正草案，宣布適用對象將從「異性不孕夫妻」擴大至單身女性與女同志配偶。對此，民進黨新北市議員戴湘儀興奮直呼，這是「單身女性值得慶祝的一刻」，更是台灣生育權首次制度性地從婚姻框架中解放。

戴湘儀指出，新北市超過一半人口為女性，上任以來她持續推動凍卵補助、AMH值檢測等政策，守護女性的生育自主權。然而現行法規限制重重，凍卵者若未婚、未在異性婚姻中取得丈夫同意，甚至未被診斷為不孕，都無法使用人工生殖，造成凍卵後卵子不能用的窘境。

台灣人工生殖技術全球領先，法規卻明顯落後。戴湘儀比較加拿大、美國、英國、丹麥、芬蘭等國，早已開放單身女性進行試管嬰兒，如今台灣若能順利三讀通過修法，將成為華語地區首例。修法也同步將胚胎保存年限從10年延長到15年，大幅提升女性生育規劃彈性。

戴湘儀強調，「自己的子宮自己做主，我們終於能拿回自己的子宮自主權，這代表著台灣往前跨了很大一步！」這次修法代表台灣在女性權益與多元家庭的保障上跨出關鍵一步，也象徵社會對不同家庭型態的包容度持續提升。



