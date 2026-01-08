人工生殖法陷僵局 代孕爭議讓立院吵成一團

立委陳昭姿出席衛環委員會審查「人工生殖法修正草案」時，高舉標語牌表達訴求。(記者田裕華攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕「人工生殖法修正草案」是否納入代理孕母，再度引爆立法院激烈攻防。立法院衛環委員會今(8日)排審相關修法，但直到下午4點左右才正式進入逐條討論，經過約1個半小時交鋒後，不僅法案名稱無法取得共識，就連第1條條文也談不攏，審查進度幾乎原地踏步，其餘條文只能擇期再審。

行政院版本並未將代理孕母納入，主因是社會仍存高度歧見。衛福部長石崇良稍早受訪時重申，此次修法核心精神在於「尊重女性生育權」，希望鬆綁過去以婚姻為前提的限制，讓有生育需求的女性能在醫療協助下，更有選擇空間。

民眾黨團版本納入「代理孕母」引發爭議

不過，光是法案名稱，就成為藍綠白交鋒的第一個戰場。行政院版第1條明定，立法目的在於健全人工生殖發展，保障人工生殖子女、受術配偶、受術未婚女性及捐贈人權益，並維護倫理、健康與「經營家庭生活的權利」。相較之下，民眾黨團版本則直接在第1條納入「代孕者」，明確將最具爭議的代理孕母列入保障對象。

民進黨立委林淑芬主張，應與國際接軌，將名稱調整為「人工協助生殖法」或「人工輔助生殖法」，強調生殖是醫療協助，而非「創造生命」。民眾黨立委陳昭姿則反駁，現行「人工生殖」本來就是協助生殖技術，名稱並無不妥。

林淑芬指放寬代孕 忽略女性生產風險

石崇良也加入討論，坦言「人工生殖」聽起來較冰冷，但「人工協助生殖」又有些拗口，建議回歸國際慣用語「輔助生殖」。

民進黨立委陳培瑜指出，若名稱要改，應整個版本一致調整，而非只修部分條文。討論過程中，林淑芬與陳昭姿一度言語交鋒，陳昭姿甚至質疑石崇良，怒喊：「人工輔助更冰冷，對沒有子宮的女人來說更沒溫度」。

民進黨立委王正旭試圖降溫，建議刪除條文中「創造生命」等易引發爭議字眼；范雲則明確表態，支持改為「人工輔助生殖法」。民眾黨立委黃國昌提醒，名稱變動牽涉現行法規與命令，恐引發一連串修法工程，立法過程需審慎。

現場火藥味最濃時，林淑芬直指民眾黨版本放寬代孕條件，忽略女性生產風險，強調「沒有女人生產是低風險」，更當場稱呼陳昭姿為「陳9條」，雙方唇槍舌劍。陳昭姿則反駁「不是9條，是15條」，林淑芬又說：「15條就夠了嗎？陳15條有比陳9條好聽嗎？」場面一度失控。

吳思瑤喊話 代孕應脫鉤處理

隨著討論延燒，民進黨立委吳思瑤出面喊話，強調行政院版本是目前「最大公約數」，呼籲先處理未婚女性與女同志伴侶適用人工生殖的共識條文，代孕應脫鉤處理。林淑芬則再提修正意見，主張刪除行政院版本裡的「經營家庭生活之權利」，強調不生小孩其實也能組成家庭，不過經過一番討論話，共識仍未形成。委員會接近尾聲，陳昭姿無奈說：「大家對於第一條沒有共識，我請求保留，我們還是主張將代孕列入人工生殖法。」

最終，由於各黨對法案名稱、立法精神及是否納入代孕仍無交集，委員會僅能停留在第1條討論，審查宣告卡關。代理孕母是否入法，仍有待後續協商，也顯示這場關乎生育、倫理與性別權益的辯論，短期內恐怕難以落幕。

