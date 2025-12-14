人工生殖法鬆綁難擋少子化？醫界：居住與托育才是關鍵

TFC 臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫。

行政院日前拍板通過「人工生殖法修正草案」，正式將受術對象擴及成年未婚女性與女同志伴侶，解禁過去因法規限制導致想生卻不能生的困境，寫下台灣女性生育自主權的新里程碑。然而，面對國內嚴峻的少子化海嘯，台灣試管嬰兒之父、TFC 臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師示警，單靠法規鬆綁僅是第一步。他強調，要解決「生不如死」的人口危機，政府仍須配套推動平價住宅、企業托育及擴大醫療補助，打造「敢生、能生、願生」的友善環境，才能真正逆轉國安危機。

根據內政部最新統計，截至 2025 年 11 月，台灣人口已連續 23 個月呈現負成長。數據顯示，30 至 39 歲適婚年齡層中，未婚者高達 163 萬人，占該年齡層人口約一半；其中 30 至 34 歲女性有 42 萬人未婚，35 至 39 歲亦有 27 萬人。晚婚與不婚趨勢直接衝擊生育率，國發會統計指出，0 至 4 歲幼兒人口從 2015 年的 105 萬人，短短十年間銳減至今年約 70 萬人，預估 2035 年恐僅剩 56 萬人，人口結構失衡問題迫在眉睫。

曾啟瑞憂心表示，新生兒人數呈現「雪崩式」下滑，從 2021 年的 15.7 萬人一路跌至 2023 年的 13.4 萬人，今年更恐跌破 12 萬大關。目前台灣扶老比已達 29.29%，預估 2040 年將突破 50%，屆時每兩名工作者就須扶養一名長者。若不盡速挽救頹勢，未來將面臨勞動人口萎縮、政府稅收衰退及社會撫養壓力暴增等連鎖效應，恐嚴重削弱國家競爭力。

針對年輕世代因經濟負擔沉重而不敢生的痛點，曾啟瑞認為政府應優先解決高房價問題。他建議加速盤點國有閒置土地，興建足量社會住宅，並以平價實惠的租金優先提供新婚家庭承租。他提出「租滿 20 年即擁有所有權」的構想，期間禁止轉租與轉售，既能保障年輕家庭的基本居住權，政府亦可獲得穩定租金收入，透過減輕居住負擔，提升民眾生養意願。

在托育支持方面，鑑於目前公托僧多粥少、私托費用昂貴，曾啟瑞建議政府可透過行政命令，要求規模達 3,000 人以上的企業提供職場托育服務，落實 ESG 社會責任。他以過去服務的台北榮總為例，院方附設幼托讓員工能就近且安心地安置子女。此外，也可整合公私資源建立社區型小規模托兒互助模式。TFC則是推動彈性工時，讓職場媽媽無須在職涯與育兒間二選一，藉此留住優秀人才。

曾啟瑞強調，醫療科技往往走在法規之前，樂見行政院順應社會變遷修法，保障未婚女性與同志族群的生育權。在晚婚、晚孕的世代趨勢下，台灣擁有國際頂尖的人工生殖技術，能成為女性實現成家夢想的強大後盾。他呼籲政府未來應進一步擴大生育與醫療補助，降低不孕夫妻與求孕女性的負擔，並加速健全整體育兒支持政策，唯有多管齊下，台灣才有機會逆轉少子化危機，為國家的未來注入永續生機。



