人工生殖法鬆綁 女同、未婚女性納適用 須先評估子女利益

行政院今天（11）通過《人工生殖法》修正草案，函請立法院審議，其中增訂「接受人工生殖前應經指定專業機構評估子女利益」的規定。（示意圖／王家瑜攝）

行政院今天（11）通過《人工生殖法》修正草案，函請立法院審議，除了備受關注的放寬適用對象外，亦增訂「接受人工生殖前應經指定專業機構評估子女利益」的規定。換言之，未來無論是夫妻、女同性伴侶或未婚女性，都需經過評估程序，才能接受人工生殖。

衛福部說明，為落實兒童權利公約第三條對兒童最佳利益之保護，並考量人工生殖技術創造生命應審慎為之，增訂夫妻、女同性雙方或未婚女性於接受人工生殖前，應經中央主管機關指定之專業機構為人工生殖子女利益評估之規定。相關規定列於《人工生殖法》修正條文第8條。

廣告 廣告

國健署婦幼健康組長林宇旋表示，國外已有評估人工生殖子女利益的做法，後續將由中央主管機關指定專業機構執行評估，該機構需有能力判斷受術者能提供孩子安全生長環境，且需要利益迴避，不能由人工生殖機構來評估。

不過，未來若新增評估關卡，人工生殖流程可能需時更長，對於有生育年齡限制的女性將是一大壓力。林宇旋指出，待《人工生殖法》修正案三讀通過後，將另訂辦法來規範評估內容、方式和程序，將儘速尋找合適的專業機構，以嚴謹、高效方式運作，避免評估過程出現延遲。

另外，國健署今年11月推出人工生殖補助3.0方案，最高補助提高到15萬元。未來女同性伴侶和未婚女性是否適用？林宇旋表示，待法規通過、開放適用對象後，將有機會討論補助範圍，但仍需衡量國家資源整體性。

更多中時新聞網報導

不再隱忍 中高齡婦女家暴通報增

健保急性後期照護 延至6個月

TPBL》永豐雲豹主題日 萬名球迷歡慶連勝