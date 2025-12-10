人工生殖法 女同婚、單身女適用

《人工生殖法》修法，適用對象從不孕夫妻擴大至女性同婚配偶、18歲單身女性。圖為2019年台北市伴侶盟在凱道舉辦「同婚宴」，數十對同志伴侶挽著手步上紅毯。（本報資料照片）

行政院會今（11）日將通過《人工生殖法》修正草案，政委陳時中昨透露，此次修法將適用對象從不孕夫妻擴大至女性同婚配偶、18歲單身女性，且一定要用自己的子宮生育，但男同志婚姻因代孕疑慮，仍不適用這次修法；一向反對修法與代理孕母脫鉤的白委陳昭姿痛批，這是「閹割版」的《人工生殖法》，民眾黨團仍堅持納入代理孕母條文，尋求國民黨支持一起通過。

陳時中昨表示，《人工生殖法》修法討論已久，此次著重於婦女生育自由與兒童的最佳利益，至於代理孕母則先行脫鉤，因為社會共識尚未形成；而此次修法除了不孕夫妻適用，也將擴大納入同性婚姻和年滿18歲以上的單身女性族群。

陳時中補充，女性同性婚姻者須符合大法官釋字748號解釋文所提的合法登記結婚，並且必須使用配偶任一方子宮、卵子完成懷孕，年滿18歲並適合人工生殖的單身女性者也必須使用自身卵子和子宮；而男同志因涉及代孕議題，此次暫未納入。

他也提到，草案新增「鞏固親子關係」，確保人工生殖子女擁有雙親，不須再赴法院認定，未來只要簽下受術配偶同意書，親子關係即成立，代表植入後不能隨意撤銷。

此次修法也擴大「血緣知悉權」，受術前能夠知悉捐贈者國籍、血型及膚色，且可查詢是否有重大遺傳疾病。

陳昭姿昨直言，行政院將通過「閹割版」的《人工生殖法》，當初承諾的「代理孕母專法」連個影子都沒看到，卓榮泰內閣一騙再騙，用脫鉤處理欺騙有代孕需求的民眾，對子宮有病變的女性及男同志伴侶棄之不顧，民眾黨團依然會堅持納入代理孕母相關條文，並尋求國民黨合作一起通過。

國民黨立委陳菁徽表示，此次修法可望讓女女同婚配偶與單身女性在「子女最佳利益評估」等前提下，獲得更明確、完整的法律依據，減少現行制度困境。她認為，未來若要討論代理孕母開放的程度、配套監管如何設計、各方權益如何保障，都必須在立法院充分審議。

民進黨立委王正旭認為，因代理孕母涉及人權、倫理、兒少權益、醫療風險等爭議，社會也比較沒有共識，這次《人工生殖法》立法可以先開放比較有共識的單身女性和同婚女性，未來等制度能夠確實完整保障代孕者和嬰兒的安全與權益後，再來討論。