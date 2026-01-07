《人工生殖法》排審前夕掀風暴 8綠委警告：代孕條文別倉促闖關

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民團7日召開聯合記者會，並邀請8名女性綠委出席，包括范雲、黃捷、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜、張雅琳。（袁茵攝）

民眾黨前黨主席柯文哲上周為白委陳昭姿「人工生殖法」代孕解禁，親自到立院遊說民進黨團總召柯建銘等藍綠立委，而柯建銘也下令同黨的衛環委員會召委劉建國8日將《人工生殖法》送出委員會，引發部分綠委雜音。民團及8名女性綠委7日召開記者會，表態先通過共識最高的非婚姻女性、女同志適用人工生殖技術，並且與爭議性較高的代孕脫鉤處理，也喊話藍白實質審查，別用投票表決送出委員會。

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民團7日召開「單女、女同可上路，代孕制度現難行，人工生殖法修法應與代孕母脫鉤，並逐條實質審查」聯合記者會，並邀請8名女性綠委出席，包括范雲、黃捷、吳思瑤、吳沛憶、郭昱晴、林月琴、陳培瑜、張雅琳。

由台灣女人連線等民團發起的聯合聲明稿表示，人工生殖技術適用對象應涵蓋單身即同婚女性，代理孕母議題應和人工生殖修法脫鉤處理，優先進行人工生殖修法，「代孕議題相當複雜、需要更長的時間討論。若將兩項議題綁在一起，將延誤人工生殖擴大適用對象的修法。因此，代理孕母應和《人工生殖法》脫鉤處理，優先進行人工生殖修法」，並呼籲衛環委員會應逐條實質審查《人工生殖法》修法，不硬在政黨利益交換當中，讓委員會審查程序，變成僅是「過水」作用，而將爭議條文打包協商。

黃捷指出，自己從2024年就任後就非常重點關注《人工生殖法》，不斷跟衛福部溝通，一定要讓單身女性、女同志跟代孕脫鉤，最後院版也沒有代理孕母版本，「很可惜，明天被突襲了，最後有排進5個有代理孕母版本，在此嚴正呼籲，明天千萬不能倉促把有代理孕母版本送出委員會」。

黃捷提及，代孕爭議在社會上有很多討論，包括會不會涉及金錢交易，以及當代孕上路後，弱勢女性真的能擁有自己的子宮自主權嗎？會不會因為經濟弱勢、家庭地位或社會地位弱勢，可能有被剝削或被逼迫的風險？藍白版本提到雖然代孕是互助行為，但可收定額酬金，還說若要求代孕者想流產的話，必須配偶雙方同意，這些對代孕本身有非常大的風險，且沒有自我表達的權利，所以在條文尚未審慎討論前，千萬不可以通過。

范雲說，台灣人工生殖技術領先世界，但是現行法規嚴格限制，只有異性戀夫妻且被診斷不孕症才可以使用，這樣的法律明顯過時，無視2019年後女同伴侶可結為配偶的事實，也排除單身包含未婚、離婚等有意願且有權利收養子女的成年女性，造成上述人士無法適用，因此全力支持開放單身女性、女配偶適用人工生殖技術。

吳思瑤發言前先強調，「今天我是以個人身份，同時也代表民進黨政策會執行長，向社會跟所有關心的合作團體報告說明。」而明天即將排審且正式列案共18議案，其中最有共識的就是針對女同性配偶及未婚女性可適用人工生殖技術；而藍白提出的代孕，不管是無子宮或因病需要代孕配偶、有子宮之跨性別者等，都不是多數意見，執政黨意見就是《人工生殖法》要由有共識者先行，且絕對捍衛跟辯護行政院版本。

吳思瑤稱，「排審應當是為了議案可以充分討論，為了讓大家關切的議題可以正式進入國會議程裡進行意見交換。」而女性身體自主權、子女最大利益不應當被政治交換，也堅信不會被交換，攸關生命的法案在社會討論30年，國會不可能也不應當包裹送出，「民進黨團主張充分討論、嚴謹對話、逐條審視，絕對不可包裹送出」。

陳培瑜也自稱，自己「原則上代表民進黨團立場」，絕對不會作為交換籌碼跟工具，確實最大共識就是行政院版本。而陳也提出2個「靈魂考驗」題目，第一是「假設今天當代孕出車禍，若醫生告訴家人『大人跟小孩只能二擇一』時怎麼辦？」第二則是「假設長期在家庭文化中處於弱勢的婦女，丈夫與婆婆稱『反正在家閒閒沒事做，現在有代孕可拿身體賺錢，你不如成為家庭經濟貢獻來源一分子』，便要該女成為代孕，女性有無自主權可說『不』？」

郭昱晴加碼質疑，若換個方向思考，若是自己本身認為在家閒閒、不想在肚子留下妊娠紋及懷孕風險，覺得現行有代理孕母，所以「在家花錢就好」呢？代孕性質完全不同，並非只有單純幫忙懷孕而已，還牽涉到代孕者、代孕者家庭、代孕者本身子女，倘若代孕過程中發生高風險生理或心理壓力，導致原本代孕者家庭破碎，其子女怎麼辦？

林月琴指出，如果想擁有小孩，所有懷孕跟生產風險都僅是自己承擔，不牽扯第三人利益，那她認為應該去支持，而不是像現在限制異性夫妻才可人工生殖，英國長期研究顯示，只要是母子關係，且女性有能力扶養的話，孩子身心健康都有達標；反觀較大爭議的代孕，歐盟國家基本上全部禁止，考量的是婦女身體權利及健康，還有孩子未來身分認同、若孩子因代孕出生會不會有被販賣問題，以及特殊兒童會不會被丟棄等，都要一併考量。

張雅琳認為，自己2項重點為「自己子宮自己決定」、「兒少最佳利益原則」，希望不管哪個黨派的委員都能好好實質審嗄，過去藍白對高度爭議性法案都採徑付二讀，而明天是民進黨的召委排案，希望不管哪個黨派委員，都別用投票方式直接送出委員會，而是詳實面對、實質討論。

吳沛憶透露，自己來自單親家庭，媽媽一人拉拔3個孩子長大，她非常清楚一個女性即便沒婚姻，也都有能力養育孩子；過去在台北市議會跨黨派議員都曾提案支持「凍卵補助」，但多數人不知道女性凍卵後，礙於現行《人工生殖法》限制，無法直接將卵子解凍跟使用，所以有很多女性都還在等待，盼立院已有共識的讓沒有婚姻關係女性、女同志適用的《人工生殖法》趕快通過，並呼籲與代孕脫鉤處理。

