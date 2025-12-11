「人工生殖法」放寬女女同婚、未婚女性適用，政院拍板！「代理孕母」為何脫鉤處理？理由曝光

為確保人工生殖醫療品質、女性生育健康與人工生殖子女權益保障等因素，行政院周四(12/11)拍板「人工生殖法」修正草案，放寬人工生殖受術對象，讓已完成結婚登記的女同性伴侶、未婚女性，都能合法使用人工生殖技術。 對於外界關注的「代理孕母」條款，衛福部長石崇良周四說明，此事涉及第三人健康權如懷孕與生產風險，及母嬰健康考量、社會倫理仍存在歧見，因此在尚無很高社會共識前，於這次修法脫鉤處理，後續衛福部會持續就此議題進行社會對話、凝聚共識。

行政院拍板「人工生殖法」修法 放寬女女同婚、未婚女性適用

行政院周四召開院會，副院長鄭麗君在會中拍板衛福部擬具的「人工生殖法」修正草案。鄭裁示《人工生殖法》從2007年施行以來，僅限異性婚姻夫妻適用人工生殖技術，此規定對於未婚、離婚、喪偶及同婚等女性群體，已無法平等保障其經營家庭生活的基本權利。

鄭麗君表示，這次修正《人工生殖法》，是以尊重女性生育自主權為基本理念，將未婚及同婚女性納入適用對象，平等對待其經營家庭生活之權利，同時落實「兒童最佳利益」之保護，明確規範人工生殖子女之法律地位，完善母子權益與家庭支持體系，確保每個家庭能在法律保障下平等發展。

「代理孕母」於政院版草案脫鉤處理 石崇良：仍待凝聚社會共識

石崇良在院會後記者會說明，此次院版人工生殖法，主要是放寬人工生殖受術對象，背後最主要考慮，是要落實聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，確保婦女生育的健康權、自主權，不會因為其婚姻關係狀態有差別待遇。

石崇良說，此次修法將過去已有的有配偶雙方的適用對象之外，也將未婚女性、女同性伴侶也都納入了受術對象。

在代理孕母的部分，石崇良說明，因這還涉及第三人健康權，還有懷孕與生產風險，以及母嬰健康考量、社會倫理各方面仍存在歧見，所以在還沒有很高社會共識前，就在這一次修法中脫鉤處理，但衛福部後續還會持續就此和社會對話、凝聚共識。

衛福部長石崇良

▲衛福部長石崇良說明「人工生殖法」修法。行政院提供

修法強化人工生殖管理品質 維護子女最佳利益

衛福部說明，為讓國人「願生及能養」，政府持續且積極推動各項政策，結合公私部門力量，配置資源與支持措施，營造育兒友善的社會環境。行政院於兼顧人工生殖子女利益及婦女生育健康下，函請立法院審議人工生殖法修正草案，以支持與協助國人完成生育願望。

衛福部說明，此次修正重點，第一，提升人工生殖機構醫療品質與管理，如強化人工生殖機構管理與規範，並授權訂定該法施行細則，以滾動調整管理規範，並增訂手術及侵入性治療的知情同意程序，以及強化生殖細胞之捐贈及使用管理規範。

第二，維護子女最佳利益。衛福部說明，這包括評估人工生殖子女最佳利益，讓欲受術對象在實施人工生殖前，須由政府指定專業機構進行子女最佳利益評估，機構需確認欲受術對象經評估，符合子女最佳利益且適合人工生殖，才能提供相關醫療服務，以確保人工生殖子女在穩定、安全環境成長。

修法保障血緣認知權、生育健康 確保人工生殖婦女、子女權益

衛福部說明，修法也維護人工生殖子女血緣認知權，透過增訂經由捐贈生殖細胞所生子女，得知悉其生殖細胞捐贈人的血型、國籍等非辨識資料，倘若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求等，可依法查詢捐贈人姓名及聯絡方法等；且當人工生殖子女成年後，若取得生殖細胞捐贈人同意，能得知其同意提供的資料。

另，衛福部表示為保障人工生殖子女法律地位，草案以人工生殖子女最佳利益為最高指導原則，修正人工生殖子女之法律地位規定，以使其親子關係更加穩固。

第三，維護婦女生育健康。衛福部說明，草案讓已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性，能合法使用人工生殖技術，並增訂人工生殖機構先檢查及評估已滿45歲的高齡婦女，確認其適合懷孕生產以後，才能提供人工生殖技術醫療服務。

衛福部強調，近年政府推動多項維護兒童及婦女健康的政策及配套措施，完善兒童及孕產婦的健康照顧服務網絡，也就不孕夫妻提供經費補助；此外為支持有生育意願的國民，從兒童權益、醫療品質、社會需求等面向通盤檢討，並參酌歐美國家經驗，提出此次修正草案。

相關新聞： 法規限制 凍卵人數十年增30倍 使用率卻不到一成 鬆綁人工生殖 保障未婚生育權





