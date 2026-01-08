《人工生殖法》是否納代理孕母戰翻天！吳沛憶批藍版本未單身女性與女同志

民進黨立委吳沛憶。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 「人工生殖法修正草案」是否納入代理孕母引起社會關注，立法院衛環委員會預計在今排審，民眾黨立委陳昭姿等人所提出版本納入代孕，民進黨立委認應將代孕與人工生殖法脫鉤，吳沛憶呼籲各黨立委，優先處理有共識的部分，擴大單身女性與女同志配偶使用人工生殖。代孕脫鉤處理，另行充分討論，不應倉促通過。

今天立法院審查《人工生殖法》，吳沛憶強調，人工生殖修法應與代孕脫鉤處理。她指出，在 20 個版本中，15 版納入單身女性、14 版納入女同志配偶，朝野已形成相當共識。

吳沛憶主張有共識者先行，先擴大適用、回應需求，讓許多女性多年等待不再被拖延，讓努力終於有可能。

​吳沛憶指出，國民黨黨團版本只開放代孕，排除單身女性與女同志配偶，背離社會趨勢與平等原則，堪稱所有版本中最落後的立法，難道這就是最大在野黨的態度？

同時，吳沛憶也提到，民眾黨版代孕專章條文不到十條，配套明顯不足。代孕牽涉親權、人權保障、法律責任與兒童最佳利益，不應以寥寥數條條文，就要草率開放。

她引述衛福部說法指，藍白版本未明確界定代孕子女定義，恐衍生親子關係的法律解釋疑慮；第十八條之四，涉及懷孕失敗後，可能衍生損害賠償請求等爭點，是否足以保障代孕者的反悔權，也都還有疑義。更何況，衛福部召開 2 次公聽會、30 餘次專家會議，蒐集 600 多則意見，其中約八成反對代孕。在爭議仍大、無共識的情況下，還要強推代孕，這不是審慎立法，這是不負責任。

最後，吳沛憶呼籲各黨立委，優先處理有共識的部分，擴大單身女性與女同志配偶使用人工生殖。代孕脫鉤處理，另行充分討論，不應倉促通過，這才是對社會、對孩子、也對每一位期待成家的民眾真正的負責。

