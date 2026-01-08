《人工生殖法》激烈交鋒！綠委林淑芬質疑「婦產科」藍委陳菁徽提案涉利益衝突

立法院衛環委員會8日聯席審查《人工生殖法》修正草案，朝野立委針對是否開放代理孕母意見分歧，會中民進黨立委林淑芬質疑修法恐衍生階級不公等爭議，場內火藥味十足。游騰傑攝



立法院衛環委員會今（8）日審查《人工生殖法》修正草案，是否開放代理孕母成為最大爭議焦點，朝野立委在委員會內激烈交鋒，民進黨立委林淑芬在程序發言時除了點名長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿，調侃其為「陳九條」之外，更質疑現場身為婦產科醫師的藍委陳菁徽「妳不用利益迴避嗎？」，怒轟「現在的立法院沒有倫理、沒有責任」。

立法院衛環委員會今日審查《人工生殖法》修正草案，朝野圍繞是否開放「代理孕母」爆發激烈攻防。民進黨立委林淑芬在程序發言時質疑，此次修法僅有9條條文涉及代孕，卻被急於推動通過，恐將造成階級不公與經濟剝削，更點名長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿，調侃其為「陳九條」。

林淑芬也當場質疑，在現場婦產科醫師、國民黨立委陳菁徽是否涉及利益衝突，直言「妳不用利益迴避嗎？代孕法案通過後，妳將可能獲取利益」，批評在未迴避情況下仍提出法案，直指「現在的立法院沒有倫理、沒有責任」。林淑芬發言期間，民進黨立院黨團總召柯建銘也現身委員會，引發關注。

《人工生殖法》修法爭議近來持續升溫。民眾黨前主席柯文哲1月2日先後拜會立法院國民黨、民進黨黨團，討論修法方向，隨後民進黨籍社福及衛環委員會召委劉建國調整議程，將修法案排入今日逐條審查，掀起各界討論。

《人工生殖法》修正草案，朝野共提出20個版本，最大爭議在於要不要開放代理孕母。石崇良上午於會前受訪時重申，行政院提出修法不涉及代理孕母議題，因為在社會上尚有一些爭議，需要更多時間凝聚共識。

石崇良表示，行政院版修法主要精神在於落實尊重女性的生育權，包括單身女性及依憲法判決保障的女同志婚姻，並限於「本身有子宮情形下懷孕的生育權」，同時對於人工生殖下的子女最佳利益把它明文入法，同時也加強生殖機構的品質管理。他強調，代理孕母在社會上仍存在高度爭議，尚需更多時間凝聚共識。

