《人工生殖法》納入代理孕母？林楚茵：沒有社會共識

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(1/3)表示，代理孕母因涉及倫理、母嬰健康、人權與法律等複雜問題，目前缺乏社會共識，必須 「脫鉤處理」，然而，重要的不只是《人工生殖法》，藍白也應該讓攸關民生的總預算與國防預算盡快付委審查，才是福國利民。

民進黨立委林楚茵，林楚茵辦公室提供

前民眾黨主席柯文哲日前為推動民眾黨立委陳昭姿的《人工生殖法》，拜會立院藍綠黨團，針對總預算案，柯文哲說，沒爭議的民生法案可以先處理；民進黨立院黨團總召柯建銘表示，《人工生殖法》有政院版，綠營會按照院版走，民進黨希望處理軍購跟總預算案，希望民眾黨幫忙，柯文哲回應，該怎麼做就怎麼做。

林楚茵指出，柯文哲為《人工生殖法》拜會民進黨團，自己樂見不同政黨針對法案實質討論，讓國會回歸正常的民主運作。但是也要提醒，現在已經是 2026 年，但今年的總預算竟然還沒辦法審查。

林楚茵表示，柯文哲一邊要求支持民眾黨版的《人工生殖法》，民眾黨卻也一邊與國民黨聯手，在程序委員會持續封殺今年的總預算與國防預算，連討論都不給討論。

林楚茵指出，自上個會期，自己就非常關心人工生殖法，並曾數度與民間團體、專家學者討論，提出法案，主張將女同性配偶，納入《人工生殖法》適用範圍。在兼顧子女最佳利益下，自己也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，捍衛女性生育自主權。

林楚茵說，目前政院版草案已送交立法院，其核心理念與自己的想法一致，皆是要尊重女性生育自主，並落實兒童最佳利益保障。而代理孕母因涉及倫理、母嬰健康、人權與法律等複雜問題，目前缺乏社會共識，必須 「脫鉤處理」。

林楚茵表示，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關，勞保生育給付差額補助、TPASS行政院通勤月票等，攸關民生的計畫，今年預算通通被藍白擋下，無法施行，藍白趕快讓預算付委審查，才是真正福國利民。

