「人工生殖法」綠白合第一步？王世堅喊希望合作：不是一部法案能促成

記者楊士誼／台北報導

民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿先前赴民進黨團遊說「人工生殖法」修法，立院衛環委員會召委劉建國也變更議程，在8日排審該法，外界好奇該法是否成為「綠白合」第一步？民進黨立委王世堅今（7）日表示，他認為台灣有需要修法，但面臨女性身體是否能做代孕等人權問題。至於是否促成綠白合？他則說，自己希望能合作，但不是一部法案就能促成，也要看民眾黨領導人的想法。

王世堅表示，人工生殖法在民進黨內還是有不同的聲音，每一個聲音都值得仔細再針對這法案內容做調整，現在大家最害怕的是，因為台灣地狹人稠，會導致代孕者如果未來思念這個小孩，或者有其他想法時，會導致紛爭。尋求代孕者，會希望代孕期間代理孕母的生活作息、不能抽煙、不能喝酒等，在人權上面必須至少減少一些規範，降低未來在這方面的糾紛、衝突。

王世堅指出，且根源是女性的身體是否可以「出租」做代理孕母？國內確實有許多人需要代理孕母，代理孕母也促成了很多人倫之類，但可能會衍生的問題、糾紛都必須思考清楚，所以這部法才拖延那麼久。他表示，那尤其這10年來台灣的出生率嚴重下滑，現在可以說不只是全亞洲，甚至是全世界生育率最低的國家，平均每位婦女才生0.85位，低於日本的1.6，更低於世界的平均數，「這個部分，確實我們國家有需要」，只是牽涉到人權問題。

王世堅也表示，人工生殖法非常好，各黨有贊成的，還有部分認為需要修正或完全反對的意見，但是經過熱烈討論，相信這部法案還是大體上會通過，並在細節上做修正。

至於人工生殖法是否促進綠白合？王世堅認為，兩個黨要合作可能不是一部法案就可以促成的，尤其人工生殖法在國民黨有同意、有反對意見，為了通過法案，提案的政黨或者立委朋友們就會去尋求支持。他說，人工生殖法完全不涉及政黨與政治，他個人衷心希望能好好的修正，並趕快通過，因為該法是許多民眾，尤其是青年朋友們的期盼。

王世堅說，他也希望能讓綠白合作，但誠如他所講的，可能不是一部法案就可以促成兩個政黨之間的合作，這也要看民眾黨的領導人是怎麼樣的想法。

