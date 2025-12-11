《人工生殖法》草案今拍板！適用對象擴2類人 確定脫鉤「代理孕母」

行政院將在今（11）天討論並通過《人工生殖法》修正草案，這次修法將適用對象，擴大到女性同婚配偶和年滿18歲的單身婦女，但爭議較大的代理孕母部分，確定要脫鉤處理。

女女同婚、滿18歲單身女性 將開放人工生殖

衛福部提出《人工生殖法》修正草案去年送交到立法院審查 今天將在行政院會討論並拍板定案，這次修法對象將從不孕症的夫婦，擴大到女性的同婚伴侶以及年滿18歲的單身婦女，政委陳時中表示，這次的修正草案主要是著重在婦女的生育自由，還有兒童的最佳利益，必須要使用「自由的子宮」生產，所以這次的修法適用對象沒有納入男性的同性婚姻伴侶。

而外界關注代理孕母的部分，由於目前社會依舊缺乏凝聚的共識，所以確定將進一步脫鉤處理，陳時中進一步說明，如果想要進行人工生殖，除了事前要做子女的最佳利益評估，另外還要確認是否適合手術，45歲以上的民眾也要評估有沒有適合生產的情形。

新增「血緣知悉權」 可知捐贈者血型、遺傳疾病

這次修正草案還新增「鞏固親子關係」，未來只要簽署受術配偶的同意書，親子關係就能成立，確保即使孩童擁有2名同性家長，還可以保障當同婚者的關係解除時，人工生殖的子女還是擁有親子關係。

另外，修法也擴大「血緣的知悉權」，讓受術者在開始受術之前，可以知道捐贈者的資訊，如國籍、血型、膚色，或者是有沒有重大疾病等等相關訊息，這次的修法即將在今天行政院會拍板定案，不過上路之後是否又會衍生出其他的相關爭議，恐怕還有待政府單位提出相關配套。

台北／楊祥瑜 責任編輯／張碧珊

