人工生殖法 藍白合新試金石

民眾黨立委張啓楷（前排左）將投入嘉義市長選舉，前主席柯文哲（前排中）連兩天陪跑行程，獲支持者熱情歡迎。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲為達成與白委陳昭姿的承諾，上周親自到立院見藍綠立委，遊說通過納入代理孕母條款的《人工生殖法》修正版本。「政壇九命怪貓」柯文哲如今升級成哥吉拉攪亂政壇，畢竟柯不像民眾黨主席黃國昌過分傾藍，代孕通過與否，除讓「綠白合」留下伏筆，也給國民黨一絲壓力，成為藍白合作觀察指標。

藍綠白提出的《人工生殖法》修正草案版本不一，加上社會意見分歧，卡關至今。民進黨傾向將人工生殖適用對象擴大至女同志及未婚女性，與代理孕母、男同志脫鉤；國民黨因政治立場保守，雖願開放代孕，但不適用於同志；而民眾黨及陳昭姿則認為全數開放才公平。

廣告 廣告

柯文哲因京華城案言詞辯論已告一段落，目前等待3月一審宣判，加上解除限制住居獲准，民眾黨早已透過「土城十講」預錄影片讓柯文哲逐漸曝光，再參與黃國昌首場新北造勢、幫白委張啓楷到嘉義輔選，更直接到立院遊說藍綠立委通過《人工生殖法》拚代孕解禁，甚至有意拜訪立法院長韓國瑜，一復出就搶盡媒體版面及聲量。

對民眾黨支持者而言，柯文哲才是整個黨的定音錘，即使未具黨職，仍實質左右白營未來路線；柯之所以選擇此刻到立院，且藍綠通通都見，除展現政治影響力，與民進黨團總召柯建銘及綠委碰面，更是對國民黨施加壓力的手段之一。

畢竟柯文哲曾幫國民黨參選2024年立委的小雞們拍片輔選，成功當選的藍委們若不「回報恩情」，別忘了這位「民眾黨真正的領袖」曾有與國民黨撕破臉的紀錄，一舉一動難以捉摸充滿變數，國民黨可要小心接招，免得2026、2028選舉重蹈當年藍白合破局的覆轍。