人工生殖風險 早產兒增2.4倍

家長團體呼籲誠實揭露風險，完善諮詢機制，再考慮擴大人工生殖，避免倉促修法。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

國教行動聯盟、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟等團體十四日召開記者會，揭露人工生殖法修法過程存在的結構性盲點，反對「只管生、不管養」、將風險轉嫁給孩子和社會的粗糙修法。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，近期人工生殖法修法公聽會，多聚焦成人權益和醫療商機，卻未提及人工生殖擴大後可能伴隨的早產和低出生體重等風險，這種「只管生、不管養」的修法操作，等於將孩子健康與特教體系置於險境。

王瀚陽提到，國外研究已提出警訊，人工生殖過程中的卵巢刺激療程，可能改變子宮內膜環境，進而與新生兒低出生體重與早產有關；國健署一一二年資料顯示，人工生殖的早產占比百分之二十六點四，是全國平均的二點四倍，人工生殖的低出生體重占比二十五點七，是全國平均的二點三倍，早產兒與低出生體重也意味著新生兒加護病房壓力和醫療成本上升。

全國家長團體聯盟常務理事魏書珮提到，早產、低出生體重是兒童發展遲緩的重要因子之一，後續復健是很大費用，進入幼兒園後，還需要提供特殊資源教育。

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生指出，不能只是為生而生，事前應充分揭露相關風險，衛福單位在孩子出生後是否有好的配套、教育現場是否已做好準備，都值得關注。

家長團體呼籲，應該先改善現況，再談擴大人工生殖；並誠實揭露風險、完善諮詢機制，保障民眾對低出生體重或早產等風險的知情權；同時評估社會衝擊、增置特教資源，不應倉促修法。