人工耳蝸植入術 助聽障童健康成長

印尼雅加達一名八歲聽障女孩「克莉絲汀」，在慈濟協助下歷經手術與復建，終於開口叫出「媽媽」。場面令人感動。

手術一年後，克莉絲汀明顯進步了，開始對聲音有反應，表達更順暢。從最初只會叫「爸爸」，到現在會問「媽媽，要去哪裡 ? 」母女互動更親密。

克莉絲汀的母親 秋妮：「現在如果我生氣的話，她都能理解了，當我流淚時，她也會問我，媽媽怎麼了，為什麼難過，她會控制情緒。」

看起來活潑開朗，與同齡孩子無異的八歲女孩克莉絲汀，從出生就受到聽力障礙所苦，即便曾配戴助聽器，仍不見效果。2024年，在母親的陪同下，接受慈濟醫院安排的人工耳蝸植入手術，成功開啟她與聲音世界的連結。

克莉絲汀的母親 秋妮：「非常感謝慈濟志工，還有醫院的醫護人員們，一開始就一直陪伴我們，因為有你們的協助，手術才能順利完成。」

慈濟志工 美莉：「就像我自己的孫子一樣，有時克莉絲汀也會跟我視訊，能看到她手術順利，從最初的陪伴到成長，真的覺得開心又幸福。」

從術前檢查、手術、到後續的語言復健，慈濟志工一路陪伴，成為母女倆在醫療環境中的最大依靠。秋妮分享，自女兒康復後，每個月會捐款回饋社會，更許願將來也能成為助人為樂的慈濟志工。

