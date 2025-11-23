人工關節可能越換越糟？醫：掌握術前2關鍵 降低翻修機率
77歲林先生，去年因退化性關節炎接受人工膝關節手術，但術後卻出現膝蓋歪斜、反覆積水、行走困難等症狀，生活大受影響。後來他轉至台中慈濟醫院，接受關節中心骨科趙子鎔醫師診治，經電腦斷層精密評估，發現原手術關節角度偏差，導致軸線錯位。醫療團隊為他進行「人工關節翻修再置換」手術，重新校正角度與受力方向。術後第二天林先生就能下床走路，一個月後已能獨立回診，突顯接受人工膝關節手術患者，術前精準評估與手術規劃，才是避免治療失敗的關鍵。
換人工膝關節非萬能 近1成患者術後仍不滿意
趙子鎔醫師指出，對罹患膝蓋退化性關節炎的患者來說，人工膝關節置換並非一勞永逸，國內外統計發現，約有一至兩成病人，對治療結果不滿意，其中還有約1%至5%的病人，因角度偏差、骨質問題或受力不均，面臨得再次翻修手術的困境。像林先生這個案例，就正好是因人工關節未與身體重心軸垂直，才會造成術後步態歪斜、反覆發炎。
術前評估＋精準導航 人工關節手術成功關鍵
趙子鎔醫師強調，人工關節置換並非越快開刀越好， 為了避免「換關節比沒換更糟糕」的窘境發生，術前評估與精準規劃才是治療成功關鍵。他表示，現代關節手術已能利用電腦導航輔助，可在術前模擬骨骼角度與軟組織張力，協助醫師在手術中，更精準完成關節置換，降低手術誤差。
趙子鎔醫師並指出，目前也正推動「膝關節健康促進方案（KHPO）」，以預防觀念與精準醫療並行，協助病人延緩手術時機，若確需開刀，則以最安全的規劃與科技輔助，讓病人「少痛一次、手術不再重來」。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
