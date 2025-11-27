人平安了！阿布達比轉機遭押台男獲釋 杜拜處長暖心接回暫住

陳男已平安獲釋，由杜拜辦事處長接回家暫時安置。（家屬提供）

雲林陳姓男子日前偕妻跟團前往土耳其，卻在阿布達比機場轉機時遭當地武裝人員從空橋強行帶走，引發高度關注。經過多方積極營救，陳妻今（28日）清晨越洋傳回好消息，表示先生已平安獲釋，現由我國駐杜拜辦事處處長接回其住處暫住。

陳男妻子楊女在媒體群組中指出，先生是在土耳其時間凌晨12點半（杜拜時間約凌晨1點左右，台灣時間5點半）從警察局出來，但獲釋時沒有護照、也沒有行李，手機也快沒電了，在無依無靠之下，向我國杜拜辦事處長求救，所幸處長立刻伸出援手，親自將先生接到他家中過夜。

廣告 廣告

楊女同時轉述先生的訊息表示，至今仍不知道自己為何會被當地人員帶走，對方從頭到尾都沒有告知他涉犯何種罪名。

陳姓夫妻11月23日從桃園機場出發，前往土耳其伊斯坦堡，不料隔日清晨在阿布達比機場轉機時，丈夫遭5名全副武裝人員從空橋直接帶走，音訊全無，焦急的妻子在26日跨海求助後，立即獲得立法院長韓國瑜、立委張嘉郡、劉建國等人積極協助。我國駐杜拜辦事處人員也連日來協助洽詢當地警方，瞭解原委並提供相關協助，最終在各界奔走下，成功讓陳男平安脫身。

陳妻稍後也向所有關心此事的媒體朋友表達感謝，「你們對媒體工作的使命對社會的關懷這件事情曝光也出現了轉機，讓我的先生能很快地出來。」

外交部稍早證實，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間11月28日凌晨1:30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。





更多《鏡新聞》報導

台灣影人遊埃及被控「偷文物」！嘆像國際孤兒 外交部急援助

台灣身分遭註銷變「堂堂正正」中國人 八炯揭林金城破產下場

洛杉磯夜店逮36名非法移民「部分謊稱台灣籍」 一查全是中國人