人形機器人商業化最後一哩路 協力廠「從頭做到腳」大利基

人形機器人進入商業化最後一哩路，台鏈也跟著「動起來」。

業內強調，除了台灣屬「非紅供應鏈」，產業聚落完整，高品質、高精度，加上機器人「從頭到腳」都有供應商，是最大的競爭利基。

面對人形機器人即將迎來量產，業內人士、國際投資機構摩根士丹利（Morgan Stanley）都指出，包括特斯拉、輝達等國際大廠，都是基於上述考量，紛紛來台尋找合作夥伴。

業內說，台廠將「從頭到腳」供應全球AI機器人零組件，包括負責AI機器人視覺應用的維田（6570），合金外殼的時碩（4566），手臂相關的羅昇（8374）、全球傳動（4540）、直得（1597），驅動系統的上銀（2049）、大銀（4576），關節相關的台灣精銳、和大（1536）、宇隆（2233），機械手臂與無人化機器人搬運服務的穎漢（4562）等。

事實上，黃仁勳曾點名的台廠供應鏈中，還有包括機器手臂與協作機器人的達明、微星、優傲。

工業電腦與AI電腦零組件的研華、華碩、凌華、麗臺、宸曜；AI應用與系統整合的台達電、廣運、所羅門、中光電等，完整呈現AI機器人合作生態系。

上銀董事長卓文恒就說，上銀擴大佈局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專業）型機器人領域，與國際大廠緊密合作，未來的機器人「從頭到腳」都會有「上銀製造」。

和大集團也積極佈局人形機器人，目前人形機器人關節關鍵零組件行星齒輪減速機，已送交廠商測試中，後續還將切入人形機器人的軸部（骨骼），並計畫成立機器人事業部，專攻人形機器人。

