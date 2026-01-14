人形機器人商業化最後一哩路 協力廠「從頭做到腳」大利基
人形機器人進入商業化最後一哩路，台鏈也跟著「動起來」。
業內強調，除了台灣屬「非紅供應鏈」，產業聚落完整，高品質、高精度，加上機器人「從頭到腳」都有供應商，是最大的競爭利基。
面對人形機器人即將迎來量產，業內人士、國際投資機構摩根士丹利（Morgan Stanley）都指出，包括特斯拉、輝達等國際大廠，都是基於上述考量，紛紛來台尋找合作夥伴。
業內說，台廠將「從頭到腳」供應全球AI機器人零組件，包括負責AI機器人視覺應用的維田（6570），合金外殼的時碩（4566），手臂相關的羅昇（8374）、全球傳動（4540）、直得（1597），驅動系統的上銀（2049）、大銀（4576），關節相關的台灣精銳、和大（1536）、宇隆（2233），機械手臂與無人化機器人搬運服務的穎漢（4562）等。
事實上，黃仁勳曾點名的台廠供應鏈中，還有包括機器手臂與協作機器人的達明、微星、優傲。
工業電腦與AI電腦零組件的研華、華碩、凌華、麗臺、宸曜；AI應用與系統整合的台達電、廣運、所羅門、中光電等，完整呈現AI機器人合作生態系。
上銀董事長卓文恒就說，上銀擴大佈局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專業）型機器人領域，與國際大廠緊密合作，未來的機器人「從頭到腳」都會有「上銀製造」。
和大集團也積極佈局人形機器人，目前人形機器人關節關鍵零組件行星齒輪減速機，已送交廠商測試中，後續還將切入人形機器人的軸部（骨骼），並計畫成立機器人事業部，專攻人形機器人。
更多udn報導
老翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺這異狀一摸傻掉
以前嫌貴今卻最划算？ 網讚星巴克價格形象大反轉
怪年輕人愛出國？ 網列墾丁2死穴轟：被玩死
曾經中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了
其他人也在看
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
Gmail全面升級！「3大AI功能」免費爽用
生活中心／李筱舲報導擁有全球逾30億用戶的Gmail迎來重大變革！Google正式宣布，原先僅限付費訂閱者專享的多項AI工具，將全面開放給免費用戶使用，讓一般大眾也能體驗。本次更新主要為透過Google旗下的AI工具Gemini，全方位優化信件處理效率，也象徵著「郵件撰文」正式進入AI協作的新時代。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣人常用AI「不是拿來工作或製圖」 第1名占75％
人工智慧迅速發展，AI已成為日常生活不可或缺的工具，NCC調查報告中，台灣民眾使用AI的比例，從2024年的52.5％上升至2025年的56.3％，其中民眾最常使用的AI功能是交通類應用，占比達75％，多數人用於智慧導航、車牌辨識和自動駕駛功能；排名第二、三名的依序為語音輸入及操控，以及安全與監控類服務。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
問世16年意外翻紅！1款iPhone回收價暴漲60倍 復古熱潮帶來第二春
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導已停產多年的iPhone4近日在中國二手市場意外爆紅，回收價從原本約5元人民幣（約新台幣23元）飆升150至300元人民幣（約...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
蘋果與Google強強聯手！史上最強Siri要來了 正式版上線時間曝光
[Newtalk新聞] iPhone使用者期待已久的超級Siri最快1月底就會現身！蘋果與Google證實攜手合作，將Gemini技術導入Apple Intelligence核心，預計在3月或4月正式推送iOS 26.4更新。由於本月可望釋出iOS 26.3正式版，代表具備全新AI大腦的Siri將在1月底「隨測試版率」先公開，徹底翻轉語音助理體驗。 被視為iPhone轉型關鍵的AI功能，原定去年亮相，因研發進度不如預期延至今年推出。隨著蘋果與Google合作正式曝光，iOS 26.3進入第2個測試周期，預期本月釋出正式版，搭載AI功能的新版Siri也進入對外開放倒數階段。 外媒《PhoneArena》整理新版Siri的5大關鍵升級，指出AI導入後，Siri可更準確理解使用者語意，並結合裝置內的個人資料提供客製化建議，同時具備讀懂螢幕內容、跨App執行指令的能力，面對複雜搜尋需求與過往難以處理的瑣碎任務，也能更有效完成。 根據雙方公布的合作說法，Google旗下Gemini模型與雲端架構將成為Apple Intelligence的重要支撐，也涵蓋預計今年亮相、主打高度個人化的新一代Sir新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不用等太久了！Pixel 10a傳2月中上市 規格、顏色一次看
【記者趙筱文／台北報導】等待Google Pixel 10a的用戶，可以開始準備倒數了。根據外媒最新傳出消息，Pixel 10a最快將在2月中旬正式開賣，距離現在只剩下大約一個月時間，上市節奏相當緊湊。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
iPhone 18 Pro 最新消息整理｜棄動態島？屏下 Face ID 配左上單挖孔，2nm 晶片、可變光圈鏡頭規格首曝
綜合微博和多個海外爆料來源，下一代 iPhone 18 系列的模樣似乎變得愈來愈具體？Yahoo Tech 以下為大家整理各路資訊，給大家更清晰、更齊全的 iPhone 18 爆料！Yahoo Tech ・ 13 小時前 ・ 發表留言
問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」 業界揭原因
TechWeb報導，iPhone 4過去多被視為廢舊手機，回收價僅約5元人民幣，但近期部分機況良好的機型，轉售價格已達150至300元，全新未拆封的版本更被喊價至近千元。TechWeb查詢二手交易平台發現，目前多數iPhone 4的成交價格仍在百元以內，平台數據顯示，近7日平均成交價約為45元...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG個資大規模外洩！資安公司籲：趕緊做「2件事」
生活中心／李筱舲報導社群軟體Instagram近日傳出大規模個資外洩事件，資安公司Malwarebytes已證實，這起資安事件約有1750 萬個帳號受到影響，目前外洩的個資已在駭客論壇上免費分享。據外媒報導指出，發布該批資料的駭客代號為「Solonik」，Malwarebytes提醒，駭客會利用這些資料發送釣魚訊息，甚至利用重設密碼的功能來取得帳號控制權，請用戶務必提高警覺。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
手機AI功能使用情況曝光 來電過濾只排第二
【記者趙筱文／台北報導】不少人提到人工智慧（AI），第一個想到的仍是聊天機器人或生成圖片工具，但事實上，AI早已深度藏進每個人的手機日常。三星最新公布的一項調查就指出，高達9成美國人每天都在使用手機上的AI功能，卻只有38%清楚意識到「自己正在用AI」，顯示AI早已成為手機體驗的一部分，卻被多數使用者忽略。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
蘋果、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。
Apple 正式宣布與 Google 建立多年合作夥伴關係，未來 iPhone 的「Apple Foundation Models」及 Siri 升級將全面採用 Google Gemini 雲端模型。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
大大寬頻股東陣容有夠華麗 中華電、國泰蔡家、呂芳銘、練台生、杜俊雄都來插旗！
大大寬頻即將於明（15）日舉行興櫃法人說明會，攤開這家資本額6億元的公司介紹，看到的股東陣容卻是意外的華麗繽紛，不僅有著過去像是競爭關係的中華電信入股，還有國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下投資公司宏志實業、復華投信董事長杜俊雄所持有的高一投資、鴻海前副總裁呂芳銘所成立的悅視界，以及年代董事長練台生的年代網際事業公司，讓大大寬頻還未正式興櫃就獲得關注，而大大寬頻董事長張銘志也設下目標，規劃興櫃後半年就申請上市，並持續擴大服務區域。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 1
AI硬體外掛？微星CES上展出可以降低閃光彈影響、讓敵人發光的螢幕
微星（MSI）在 CES 2026 展會上推出了最新款「MEG X」AI QD-OLED 電競螢幕，因為搭載多項被玩家戲稱為「硬體外掛」的輔助功能而引起討論。根據官方的資訊，這款螢幕具備「AI Tracker」等功能，能自動偵測遊戲畫面並以高亮標記出敵人位置，協助玩家快速索敵。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台灣大哥大推5G 30日全速吃到飽預付卡
(記者謝政儒綜合報導)寒假來臨，返鄉出遊與影音娛樂上網需求同步升溫。台灣大哥大推出全新 5G 預付卡雙方案，鎖定短期高用量與學生族群， 「5G 30 日全速吃到飽 1,400 元」方案，滿足寒假期間高...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
五角大廈推動採用AI技術 將導入Grok餵美軍數據
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok，將加入谷歌（Google）的AI引擎行列，共同在五角大廈的網絡中運作。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Claude Cowork 上線，變身桌面「AI 同事」幫你執行電腦工作
Anthropic 今日為旗下聊天機器人 Claude 加入新功能「Cowork」，讓一般用戶都可以像開發者一樣，借助 AI 自動處理電腦上的重複工作。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
改寫中風復健與料理體驗 台灣學生開發AI應用以人為本
（中央社記者吳家豪台北14日電）蘋果公司（Apple）推動的行動應用創新賽走過10年，台灣學生團隊在2025年拿下歷年最佳成績。其中，導入人工智慧（AI）的中風復健應用「iMirror」與食譜助手「VCook」雙雙獲得一等獎，加上針對校園心理健康開發的「Clear」，展現出學生開發者以人為本的創意。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
蘋果推出「Apple Creator Studio」訂閱全家餐：月付390元擁抱FInal Cut Pro、Logic Pro與iPad版服務
蘋果今日 (1/13) 宣布推出名為「Apple Creator Studio」的全新訂閱套組，不僅整合專業影音工作者熟悉的Final Cut Pro與Logic Pro，更納入影像處理神器Pixelmator Pro，並且首度涵蓋iPad平台服務。此外，訂閱用戶還能解鎖Keynote、Pages與Numbers中的進階AI功能。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣台語輸入法App上架 語音辨識增使用意願
（中央社記者許秩維台北14日電）教育部推出「台灣台語輸入法」App，今天正式上架，民眾可用行動裝置發表台灣台語創作，App也導入語音辨識功能，能快速將語音轉化為文字，盼提升使用本土語言的意願。中央社 ・ 19 小時前 ・ 1
沒買iPhone照樣讓Apple賺翻？ App Store驚人產值破1.3兆美元
Apple於今（13）日回顧了2…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言