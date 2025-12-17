人形機器人砸錢潮是泡沫？MIT專家這樣說

▲麻省理工學院機器人專家布魯克斯直言，市場多數對人形機器人押注方向走偏了。示意圖。（圖／特斯拉YouTube官網）

[NOWnews今日新聞] 在人形機器人概念成為資金追逐焦點、吸引投資人砸下數十億美元之際，長期投入機器人研發、並在麻省理工學院深耕近30年的機器人專家羅德尼布魯克斯（Rodney Brooks），同時也是Roomba掃地機器人製造商iRobot共同創辦人，他直言，市場多數押注方向「走偏了」，不少投入恐怕只是燒錢。

布魯克斯指出，把人形機器人打造為「萬能助理」的想像，在現階段仍過於理想化，關鍵障礙之一在於機器人動作協調與精細操作能力不足。即便創投與科技巨頭投入巨額資金，現有的人形機器人依然缺乏足夠的靈巧度。

廣告 廣告

布魯克斯以「觸覺」為例說明，觸覺是人體最複雜的感覺系統之一。人類手部擁有大量負責感知微小觸碰的機械感受器，且指尖分布最密集；這些感受器能對不同壓力、震動等刺激做出反應，並與多種神經元系統協同運作。也正因如此，要把這套高度複雜的能力搬進機器人身上，難度遠高於外界想像。

他認為，雖然人工智慧在語音辨識與影像處理上已有大量資料可供訓練，但觸覺資料的累積與訓練傳統明顯不足。對於特斯拉等業者常採用「播放人類示範影片」來訓練人形機器人的方式，布魯克斯也提出質疑，認為若假設這能大幅拉升機器人的靈巧度，恐怕過於樂觀。

布魯克斯並建議，與其把資金集中在現有產品的大規模訓練與商業化，不如把其中一部分資金轉向基礎研究。他直言，如果大型科技公司與創投願意把投入人形機器人的資金抽出20%，改交由大學研究團隊運用，反而可能更快推進技術突破、接近目標。

展望未來，他預期15年後真正成功、能落地的「人形機器人」外型可能與人類相去甚遠，可能採用輪式底盤、配備多支手臂，甚至有五指手掌，但不一定需要完全複製人的身形。

至於目前市場熱炒的這一波人形機器人路線，他認為最終可能難逃被市場淘汰的命運，成為被淡忘的技術嘗試。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

iRobot申請破產！中國掃地機器人攻占全球 眾嘆非中品牌剩這幾家

掃地機器人始祖iRobot聲請破產！中國代工廠杉川全資接手

掃地機器人昔日王者殞落！iRobot爆欠債逾百億 恐被中國廠商收購