人形機器人鏡頭上膛 亞光押3引擎續拚高峰
AI（人工智慧）從雲端走向現實世界，「光學鏡頭正成為實體AI不可獲缺的核心。」亞光董事長賴以仁在尾牙說，亞光啟動人形機器人、AR（擴增實境）／VR（虛擬實境）與海外製造3大引擎，準備迎接下一波成長。
賴以仁出席尾牙時，他的好心情全寫在臉上，因為2025年財務數字，交出17年來最佳成績單。亞光自結合併營收264.4億元，稅後純益18.5億元，每股純益（EPS）來到6.6元。
不過他未多著墨營運表現，反而點出全球產業正由AI引領進入結構性變革，光學產業將被重新定義。賴以仁指出，隨著AI從資料中心走向實體應用，感測能力的重要性正快速放大，這不是短期題材，是長期趨勢。
人形機器人鏡頭 成為實體AI關鍵拼圖
綜觀亞光3大成長引擎，市場最關注「人形機器人鏡頭」。
賴以仁指出，隨著AI技術快速躍進，加上全球勞動力持續短缺，人形機器人已被視為AI大規模落地的重要載體。較於傳統應用，人形機器人面對更複雜且多變的實際場景，對光學鏡頭的精度、穩定度與耐用度要求大幅提升。
正因如此，亞光主打著G（玻璃）＋P（塑膠）的鏡頭結構，在兼顧光學性與可靠度上，逐漸展現優勢。亞光已全面推廣人形機器人鏡頭，並將其視為未來關鍵布局之一。
從車載到AR、VR 多線並進不押單一賽道
除此，亞光也同步推進第2顆引擎：AR、VR、Metalens（超穎透鏡）與AI應用產品。
賴以仁表示，實體AI應用在各場域加速落地，光學不再只是單一零件，而是整合感測、演算法與系統的關鍵環節。亞光憑藉多元化的光學設計與精密製造能力，持續強化技術整合，築高競爭門檻。
在既有市場，亞光持續與韓商LG Innotek合作，拓展車載及高階智慧型手機鏡頭；並在運動相機與車載鏡頭領域，鎖定自駕車、短影音創作與戶外運動等需求，持續優化產品設計與生產效率。
海外產能就位 撐起下一階段擴張
第3顆引擎，賴以仁回防製造端。
他指出，面對全球供應鏈重組，亞光已提前布局海外產能，包括菲律賓與泰國新生產基地，正穩步推進量產進程。未來將持續強化品質管理與成本控管，提升整體營運效率，為後續成長預作準備。
賴以仁對亞光前景表達信心，全因公司已建立足夠的營運韌性與技術基礎，隨著AI相關應用持續擴散，營運表現有望再優於2025年。
