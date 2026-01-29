人形機器人電不夠用？固態電池可能迎來最好實驗場

圖為在倉儲搬貨的人形機器人。（圖／下載自Agility Robotics）

人形機器人將成固態電池完美實驗場？市調機構TrendForce表示，目前液態鋰電池仍是人形機器人用電池主流，續航力多僅有2～4小時，要達到續航5～8小時，除了換電池之外，改用固態電池也是一招，正好可作為固態電池的實驗場並推升推升固態電池市場，預估2035年固態電池需求量達74GWh，較2026年成長超過千倍。

固態電池發展多年以來，技術穩定進展，不過先前多是以車用為優先發展市場，不過TrendForce認為，人形機器人將在2026年全球出貨量將達5萬台，年增700％以上，來到商用化的關鍵點，電池為機器人續航力的關鍵，越來越受重視，目前人形機器人仍以搭載液態鋰電池為主，然而，受限於液態鋰電池的能量密度，與人型機器人軀幹空間、重量等因素，人形機器人的續航力多集中在二到四小時，電池容量低於2kWh。

中國人形機器人大廠宇樹H1的電池容量為0.864 kWh，靜態續航不足四小時，特斯拉第二代人形機器人Optimus搭載2.3 kWh高鎳三元電池系統，也僅能維持約二小時的動態續航。

人形機器人電池需求量預估表。（圖／TrendForce）

TrendForce指出，目前人形機器人續航要拉高至五至八小時，多採取「換電策略」，如Agility Robotics的Digit、Apptronik的Apollo透過熱插拔技術，換電池時無須重啟，以實現理論上的24小時不間斷工作，另一種方式是透過高能量密度電池技術提升電池容量，如小鵬汽車開發的IRON、廣汽集團GoMate、眾擎T800等，均選擇搭載固態電池，續航大幅提升至四小時以上。

雖然TrendForce看好固態電池的特性很合適人形機器人採用，但TrendForce也說明，目前人型機器人電池產品尚面臨兩大挑戰，第一是人形機器人的關節設計、身形、AI邊緣算力等核心技術正在快速迭代，電池的安裝空間、功耗需求皆會受到影響，電池規格面臨不確定性，第二是人型機器人才要進入商用化，對大規模商用化的場景優先度高於續航力改善。

儘管如此，TrendForce仍評估，人型機器人對高能量密度、高倍率放電、高安全型電池的需求，正好可作為固態電池的「試驗場」，以發揮其能量密度優勢。隨著固態電池技術突破與成本下降，將有助人型機器人打破動力瓶頸。



