（圖／柯志恩臉書）





前立委邱毅砲轟，立法院召開針對總統賴清德的彈劾審查會，身為被彈劾人的賴清德卻選擇缺席，在野黨只能以人形立牌代替其出席，場面諷刺，卻也凸顯台灣民主正陷入「民選獨裁」的荒謬困境。邱毅痛批，賴清德面對憲政監督一再閃躲，上任一年多來不僅激化兩岸對立、製造戰爭恐慌，還以軍購之名掏空國庫，對1.25兆特別預算與軍購去向交代不清，同時動用司法與綠色媒體打壓異己，營造寒蟬效應，已讓台灣一步步走向類戒嚴的獨裁體制。

廣告 廣告

邱毅在臉書指出，今天立法院召開彈劾賴清德的審查會。果如預期，賴清德沒出席，在野黨替他準備了人形立牌，輪番上台批判，有些可笑，但盡顯民主的無奈，這就是所謂的民選獨裁。

邱毅表示，按理賴清德是被彈劾人，基於對憲法，對法律，對立法院，對制度的尊重，賴清德都應該出席。至少像個男人，勇於接受挑戰。

邱毅抨擊，不過賴清德還是閃躲了，這種懦弱無膽的表現，連做個正常男人的資格都沒有。怪不得在野黨罵他毀憲亂政，還準備下鄉進行巡迴公聽會，試圖突破綠色媒體的封鎖網，讓人民清楚賴清德民選獨裁的危險性。

邱毅痛批，賴清德在大選期間，自吹自擂他最能避免台海戰爭，結果他上台一年多，不斷挑釁大陸，製造戰爭的焦慮，然後以此借口大幅增加軍費，不惜把台灣家底榨乾淘空。現在的台海已是戰雲密布，被世界評為最具戰爭風險的火藥庫。

邱毅指出，賴清德曾表示願到立法院報告備詢，現在面對彈劾卻躲著不敢出席。1.25兆特別預算，揚言向美國買武器，目的在保衛台灣，結果美方表示只有3000多億是軍購，其他的9000多億差額那裡去了？在野黨要求他到立法院報告，他仍然是一味閃躲。

邱毅質疑，面對問題不敢直球對決，卻用檢調進行司法追殺政治迫害，現在連年輕的記者都不放過，動輒祭出收押禁見，再以御用鏡周刊進行人格謀殺，把台灣搞成綠色恐怖籠罩之地。他的目的就是要製造寒蟬效應，讓批評他的聲音徹底消失。

邱毅回顧，過去賴清德擔任台南市長時，有一位議員指賴清德想做皇帝，那時覺得很好笑，現在回頭看倒是精準預測。南韓尹錫悅好歹為了心愛女人，宣布緊急戒嚴而身陷大獄，如今等待他的是死刑或無期徒刑。賴清德的類戒嚴式獨裁是為了什麼呢？難道只是為了虛幻的權力慾。

邱毅說，前些日子，某位走過美麗𡷊大審的民進黨大老，曾私下不勝唏噓的表示，他說賴清德在成大醫院時還是滿懷理想的，怎麼嚐到權力的滋味以後，就變成現在的獨裁者呢？他說著眼眶都濕了，看得出來，這是他發自靈魂深處的吶喊。他知道不止是這位大老，很多人都有這樣的感受。

更多新聞推薦

● 「人形立牌」代替賴清德出席彈劾審查 邱毅轟「懦弱」：連做個男人的資格都沒有