「人很多很好殺」砍土風舞師頸部8刀...他犯案前IG發4千字長文 動機曝光：先上路了掰

嫌犯犯案後走上國道遭撞擊重傷，警方在其身上搜出2把刀械。（翻攝畫面）

台中市大雅區今（29日）上午發生一起持刀砍人案，一名63歲李姓土風舞老師在籃球場旁遭35歲張姓男子攻擊，頸部遭砍8刀送醫插管搶救。張男犯案後徒步走上國道闖入車流中，遭車輛撞擊雙腿骨折；然而警方調查發現，張男案發前曾在社群平台發布長達4千多字的貼文，內容提及司法判決、社區紛爭與個人情緒。

台中大雅公園為何爆發砍人案？ 警方初步說明衝突經過

大雅警分局表示，李姓女子在大雅區龍善二街一處公園前，與張姓男子因糾紛發生爭執，過程中張男突然持刀攻擊，造成李女頸部重傷，目前插管治療中，仍在加護病房觀察。

廣告 廣告

警方指出，張男行凶後並未留在現場，而是經由附近小路走上國道一號，意圖不明，隨後在國道上遭車輛撞擊，導致雙腿骨折、重傷送醫，當時意識不清。警方在其身上搜出2把刀械，待其傷勢穩定後將進行警詢。

嫌犯為何情緒失控？ IG長文內容與背景曝光

警方調查發現，張男在案發前曾於Instagram發布超過4千字長文，內容提及自己因種植「火麻」遭判刑一事。據了解，該案件於2023年由警方查獲，法院認定火麻屬於大麻種類，台中地方法院判處有期徒刑5年6月，經上訴至最高法院後，全案駁回並已定讞，近期原應入監服刑。

張男在貼文中表達對司法判決的不滿，也提及對地方制度、民代、環保單位與檢舉機制的失望，內容涵蓋公園使用、違停、噪音問題等，認為社區環境已不如以往單純。

貼文內容涉及恫嚇語句 警方列入調查

「歡迎來殺人，人很多很好殺！」張男在貼文與私下留言中，亦出現情緒激烈字眼，包含向親友道別、提及「殺完人就上路」等內容。同時也向親友喊話：「我的家人朋友們都要平安快樂，讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過，我是解脫，所以不要有任何感傷或是被影響，若有下輩子，若我可以當好人，再跟大家當家人朋友，先上路了，掰。」

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

驚悚片／「媽媽被砍了！」土風舞師頸中8刀插管...兒急赴現場 凶嫌犯案後衝國道遭撞骨折

找不到女兒...看手機定位竟顯示「驗屍官辦公室」 母聞死訊痛訴：凶手不會受司法制裁

抗癌日常感動萬人！28歲正妹網紅病逝...暴瘦見骨 最後影片「笑喊1句話」惹鼻酸