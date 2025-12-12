人怎麼不見了？李洋遭唱名3次都沒回 韓國瑜調侃：奧運金牌動作那麼慢

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

運動部長、東京奧運羽球金牌李洋昨（11）日首次出席朝野協商，卻因會議室外人潮擠得水泄不通，被堵在門外遲遲進不了場。立法院長韓國瑜連喊3次名字都無人回應，還忍不住打趣：「這個奧運金牌怎麼動作那麼慢？他應該是飛毛腿才對啊！」

對於「神隱」風波，李洋隨後在臉書分享現場影片解釋，自己其實早就在門外等候，只是門口瞬間被人潮塞住、完全動彈不得。他笑說：「跟院長報告，我是李洋，不是羚羊啊！我沒有遲到，只是進不去！」

李洋也感謝韓國瑜與委員們的體諒，表示這是他上任運動部部長後首次參與協商，經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視：「接下來，我會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好，協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

