人性光輝！夫妻逃生帶上鄰居老嫗 困6hrs獲救

香港宏福苑的世紀大火、死傷慘重，截至今天(28日)上午，至少已造成94人死亡，超過200人依舊失聯中。累計到今天(28日)為止，大火狂燒超過43個小時，香港消防處稍早最新宣布，已經在10點18分，將宏福苑的火勢全數撲滅。

一對夫妻在逃離火場前，還不忘帶著行動不便的獨居老婆婆一起離開。不過因為逃不出去，三人都躲在室內，最後幸運獲救。（圖／香港TVB）

一對夫妻先後被消防員用擔架抬出，套上氧氣罩。26 日大火那天下午 3 點多，他們在睡夢中被爆炸聲驚醒。兩人逃生前，還不忘帶著對門獨居、行動不便的老太太。由於哪裡都去不了，他們回到屋內，把身體貼近地面，受困 6 小時之後，幸運生還。

廣告 廣告

被救出居民 Anna：「要蹲下身，因為煙往上面走，站起來會不停吸入。我先生和（鄰居）婆婆在房間躺下來，我是在廁所坐在地上。」

警消不放棄希望，陸續還有好消息傳出。

香港消防處副處長 黃嘉榮：「我們在安泰閣（宏泰閣）31 樓成功救出一名男性長者，我們的搜索隊及時將他帶去一個安全的地方。在 32 樓上的天台，樓梯都是濃煙密布時，我們已可以將男性長者成功由天台救援至地下。」

有菲律賓民眾在社交平台上傳影片，表示在宏福苑當外傭的妹妹，帶著雇主 3 個月大的小嬰兒，一度受困火場，幸好被消防員及時發現。目前小孩跟這名菲律賓外傭已緊急送醫，情況穩定。

香港 TVB 新聞：「印尼駐港總領事館則指，有 2 名印傭死亡，另外 2 名印傭受傷；工業傷亡權益會則稱有 8 名外傭失聯。」 香港政府統計，截至 28 日上午，宏福苑這場大火至少已經造成 94 人死亡，包括 1 名 37 歲的消防員殉職，超過 200 人依舊失聯中。

更多 TVBS 報導

清晨最新／香港宏福苑5級大火延燒 至少36死279失蹤

港宏福苑奪94命！百名「步兵」通宵救援 宛如台灣鏟子超人再現

香港大火／宏福苑長者嘆繳64萬弄維修 慟看家成灰、重要文件燒光

香港大火／奪44人命！天后容祖兒哀悼發聲「首映宣布取消」：心很痛

