人性化水族館 非洲企鵝有專屬"養老島"

被國際自然保護聯盟(IUCN)列為瀕危的非洲企鵝，過去30年數量銳減幾乎八成，氣候變遷下岌岌可危的牠們，還得與商業漁船爭奪沙丁魚和鯷魚捕撈。而少數在水族館的非洲企鵝，失去自由，也免除天敵威脅，壽命是野生企鵝的兩倍。在美國的新英格蘭水族館，特別為年老企鵝打造專屬人工島，讓無法回歸海洋的牠們，至少老有所終。

在南非開普敦，極度瀕危的非洲企鵝，悠然過著小日子，渾然不知遠在美國，竟然也有素未謀面的的兄弟。

資深企鵝訓練員 盧齊埃蒂：「我現在要在這裡與蘭伯特合作，牠是一隻33歲的非洲企鵝，牠即將要體驗，此生首次點眼藥水。」

氣候變遷、海洋汙染和過度捕撈，讓野外的非洲企鵝，越發難以生存，壽命約在15到20年間。但水族館出生、一路豢養的非洲企鵝，甚至能活到40多歲。長壽，卻失去了求生技能，頤養天年時，只能移居人工島。

資深企鵝訓練員 盧齊埃蒂：「在我後方是我們的老年企鵝島，是7隻我們最年長企鵝的家，我們的企鵝群落大約有50隻企鵝，其中超過一半年紀大於10到15歲，老年島上的一些企鵝甚至快40歲了。」

高齡企鵝視力衰退、動作慢半拍，碰上血氣方剛的年輕企鵝爭奪領地，隨時可能小命不保。新英格蘭水族館為牠們打造出、相對平坦的專屬小島，斜坡也鋪設地墊，下水更輕鬆，讓未能享有自由的牠們，至少能夠安享晚年。

