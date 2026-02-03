人性崩壞！他為了選村長 竟親手把6歲女兒推進運河溺死

女童疑似被父親推入圖中的尼扎姆薩加運河，警方後來在此發現其遺體。（圖／翻攝自X，@waahtaaz）

印度發生一起震驚社會的命案。一名男子疑似為了規避地方選舉的「兩孩規定」，取得參選資格，竟將自己年僅6歲的女兒推入運河溺斃。警方指出，案件最初僅以可疑死亡立案，後續調查才揭露背後動機與選舉有關。

根據《印度時報》（The Times of India）與《Newsmeter》報導，這起事件發生於1月29日，地點位於特倫甘納邦尼扎姆阿巴德（Nizamabad）地區。死者為6歲女童普拉奇（Prachi）。警方調查發現，涉案男子為來自鄰近馬哈拉施特拉邦南德德區（Nanded）的潘杜朗孔達曼格爾（Pandurang Kondamangale），居住在穆特赫德（Mukhed）曼達爾的克魯爾村（Kerur）。

尼扎姆阿巴德警察局長P賽柴坦亞（P. Sai Chaitanya）向媒體說明案情時表示，孔達曼格爾有意參加即將舉行的村級自治組織選舉，競選村長職務，但因育有三名子女，不符合「超過兩名子女者不得參選」的規定，成為其政治計畫的主要障礙。

警方指出，孔達曼格爾曾嘗試透過變更兒子的出生證明，甚至安排孩子送養，以規避規定，但相關計畫未能成功。調查顯示，在多次嘗試失敗後，他竟決定以極端手段「減少子女人數」，以符合參選資格。

警方進一步揭露，孔達曼格爾與克魯爾村現任村長甘尼什（Ganesh）共謀犯案。依照計畫，他騎機車載著長女普拉奇前往尼扎姆阿巴德區埃達帕利（Edapalli）曼達爾，並在尼扎姆薩加運河（Nizam Sagar Canal）附近，趁機將仍有生命跡象的女童推入水中。由於水流湍急，女童隨即被沖走溺斃。

警方表示，案件最初因女童身分不明，被列為可疑死亡案件處理，直到警方透過社群軟體散布女童照片後，才接獲線索確認死者身分。進一步比對通聯紀錄、技術證據與訊問相關人士後，整起犯案動機與過程逐漸明朗。

在證據面前，孔達曼格爾最終坦承犯行。警方隨後將他與涉案的村長甘尼什一併逮捕，並以謀殺與共謀罪名偵辦。警方強調，後續仍將持續調查，釐清是否另有他人涉案或事前知情。此案曝光後引發社會強烈憤怒，外界批評政治野心失控，加上對選舉規範的錯誤操作，最終釀成無法挽回的悲劇。警方表示，將依法嚴懲所有相關責任人。

馬哈拉施特拉邦地方選舉規定參選人不得育有超過兩名子女，此案即與此條件有關。（圖／翻攝自X，@WeTheThinkers）

