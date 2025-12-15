人情味加設計味 台南傳統市場新美學

〔記者王涵平／台南報導〕台南佳里中山市場、學甲市場及六甲市場成功爭取到經濟部總計800萬元的美學改造經費，南市經發局副局長蕭富仁表示，傳統市場的美食與人情味，吸引不少民眾造訪，注入創新與活力，提升整體形象與競爭力。

經濟部主辦的「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫」，從全台激烈競爭中嚴選出30處市集進行改造，台南有3處入選。經發局今邀3處市集的人氣示範攤鋪，佳里中山市場的土豆伯雜糧行深耕在地逾70年，販售各式五穀雜糧，品項琳瑯滿目，包括花生、蠶豆酥、木耳、小米等多種優質產品，並貼心推出多款組合包，方便顧客選購；學甲市場的阿德雞肉為當地經營多年的老字號攤販，以新鮮現宰雞肉聞名，也提供甘蔗雞、鹹水雞及多樣滷味，品質優良，深受婆媽喜愛，成為市場必訪名攤；六甲市場的慈雲素食則是老饕熟知的人氣攤位，以多樣化的素食滷味廣受好評，店內空間明亮整潔，營造清新舒適的用餐環境，並以健康、自然的飲食理念為核心，廣獲好評。

市場處代理處長林士群表示，市場改造內容豐富，佳里中山市場進行門面翻新與美化、攤位照明更新，以及閱覽室與周邊地面美化工程；學甲市場的改造項目涵蓋入口意象美化、指引牌設置、主視覺設計與空間美化；六甲市場強化主視覺設計、入口意象美化、指引牌設置、轉角端景牆面美化。3處市集皆各有5處示範攤鋪位進行攤臺與招牌更新、展售台美化等項目。

台南佳里中山市場、學甲市場及六甲市場美學改造，歡迎民眾造訪。(記者王涵平攝)

