人情味滿滿 大園分局警載貨車司機買油續程

溫暖冬夜救援 大園分局警買油救貨車。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】在桃園市觀音區的寒冷冬夜，一場溫馨的救援故事悄悄上演，讓人感受到滿滿的人情味。洪姓男子今（21）日凌晨駕駛大貨車送貨，沒想到油表故障悄悄耗盡油量，車子突然在路中拋錨。已是深夜，許多加油站關門大吉，洪男頂著細雨寒風，四處碰壁，只好走向大園警分局觀音分駐所求助。

凌晨2時許，洪男推開派出所大門，滿臉無助地向值班員警訴說困境。善良的員警聽聞後，二話不說立刻行動起來。他們先將洪男載到附近還在營業的加油站，幫忙購買足夠的油料。買好油後，員警又熱心載他返回拋錨地點，小心翼翼地將油注入油箱。伴隨著引擎的轟鳴聲，大貨車終於順利發動，洪男懸著的心總算落地。他激動地向警方致上萬分感謝：「多虧你們，我才能繼續送貨，這冬夜的溫暖真難忘！」

這段小插曲不僅化解了洪男的危機，也讓周遭民眾感受到警方的貼心與專業。大園警分局表示，警方隨時準備為民眾服務，尤其在深夜或惡劣天候時，更要互相扶持。洪男的貨車載滿民生物資，如今能安全上路，大家都鬆了一口氣。 大園分局溫馨提醒各位駕駛朋友，出門前請仔細檢查車輛狀況，確認油量、輪胎與燈光無虞再啟程。若不幸遇上故障，記得保持冷靜：先開啟雙黃警示燈、擺放三角警示牌，並在安全路邊報警求助。這樣不僅保障自己，也保護其他用路人。