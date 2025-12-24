人手不夠！耶誕節前夕 美國佛州檢方要求檢察官當「義工」幫處理艾普斯坦檔案

2025年11月28日，位於美國華府的司法部。路透社



美國司法部23日公布新一批富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，由於檔案數量太過龐大，司法部高層在美國一年中最重要的節日耶誕節前夕，要求佛州檢察官在「接下來的幾天內」自願協助進行艾普斯坦檔案的遮蓋（redact）工作。

根據美國有線電視新聞網（CNN）檢視過的一郵件副本，佛州南區聯邦檢察官辦公室的一名主管檢察官23日對全區辦公室發送郵件，宣布一項「來自副部長辦公室、佛州南區聯邦檢察官辦公室必須協助的緊急請求」。

郵件中寫道：「我們需要聯邦助理檢察官進行與艾普斯坦檔案相關的遠端文件審查與遮蓋工作。」徵求義工犧牲接下來的耶誕與新年假期，投入工作。

郵件也寫道：「我們對公眾負有發布這些文件的義務。在發布之前，必須進行特定的遮蓋工作，以保護受害者身分及其他相關權益。」

這封郵件意味著未來幾天、包括耶誕節和新年假期，司法部可能將公布更多艾普斯坦檔案。

這也凸顯司法部目前面臨的公眾與政治壓力。即使國會上月壓倒性通過《艾普斯坦檔案透明法案》，下令司法部本月19日前公布所有檔案，但司法部19日僅公布一部分。

司法部承認，截至19日時仍有許多文件尚未完成遮蓋處理，20日及23日陸續公布文件。

聯邦檢察官辦公室高層在耶誕及新年假期前提出這項「義工」要求，並試圖以「未來換取補休」的方式吸引檢察官加入工作行列。

但這項徵求義工的行動可能讓原本就相當忙碌的司法部員工更感挫折。這一年來，川普政府在各部門大規模裁員及引發離職潮，加上數起損害司法部在法律界聲譽的法庭事件，基層士氣已受影響。

聯邦檢察官辦公室高層在23日的這封信中寫道：「我深知這項要求的時機再糟糕不過。對某些人來說，假期即將開始；但我知道對其他人來說，假期正要結束。」

過去一個月，司法部已動用總部數百名律師、特別是國家安全專家，來處理這些檔案，接手聯邦調查局（FBI）及其他機構先前零星進行的工作。聯邦檢察官辦公室23日發出的要求顯示，這項工作還需要更多人手。

知情人士透露，司法部提供的文件遮蓋準則被描述為「令人困惑」，或是在處理哪些內容應被遮蓋時顯得過於謹慎。

此外，司法部未能如期完成任務，僅在19日發布部分檔案，而且其中許多內容早已屬於公開資訊。

接著司法部又在隔天發布近三萬份紀錄，其中包含許多新文件，例如一封檢察官郵件提到在艾普斯坦共犯、女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的刑事調查中，發現飛行記錄上有川普的名字，以及記錄2019年至2021年麥克斯威爾因拐賣未成年人從事性交易被定罪期間，相關調查傳票與面談的文書資料。

川普從未被執法部門指控與艾普斯坦犯罪相關的任何不法行為，他也否認有任何不法。

