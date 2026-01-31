南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導

內政部31日下午在高雄意誠堂舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，現場湧入上百位民眾，人手一本「小橘書」。內政部長劉世芳說，從去年底展開全台宣講，發現愈基層的民眾愈需要面對面，因此希望透過在地宮廟的影響力，推廣防災與全民安全觀念。

人手一本"小橘書"！ 內政部高雄宮廟防災宣講吸百人參與

內政部31日下午在高雄意誠堂舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，內政部長劉世芳親自講解。（圖／民視新聞）

防空警報聲響起，讓人一陣緊張。為了讓民眾更熟悉這個聲音，一聽到就要趕快找地方掩蔽，特別播放警報聲。內政部31日下午在高雄意誠堂舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，現場湧入上百位民眾，擠滿廟埕廣場，人手一本「小橘書」，專心聽著內政部長劉世芳親自講解，收獲良多。高雄市民：「我們如果有遇到一些狀況，或者是一些突發的一些災害時候，我想市民都會有一些基本常識，來因應各種的狀況。」高雄市民：「很好啊，有一些該準備的，應該要準備的都要準備一下。」意誠堂主委洪榮豊：「拜託里長有揪他們里民一起過來，當然是還有更多的里民要過來，確實空間有限非常抱歉。」

內政部31日下午在高雄意誠堂舉辦台灣全民安全指引手冊宣講會，現場湧入上百位民眾，拿著「小橘書」專心聽講。（圖／民視新聞）

劉世芳表示，台灣地理環境、氣候變遷影響，可能發生颱風、洪水、地震、土石流，建立防災意識相當重要，拜託民眾一定要翻閱、熟悉了解內容，萬一發生災害時才能做出正確判斷、冷靜自救。內政部長劉世芳：「我們現在一共規劃26場，那我們先從非六都開始，現在非六都大概都辦過一場，那六都愈辦就越熱鬧，在發放小橘書的時候，我們發現到說愈基層的民眾，他必須要面對面的方式，更能夠了解我們小橘書內容，所以我們就跟很多宮廟來合作。」犧牲周末假日，與民眾面對面宣講，推廣防災與全民安全觀念，呼籲民眾要有「居安思危」意識，「有準備、更安全」。

