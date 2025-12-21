人手一機更易陷網路成癮 國衛院用「腦波」結合AI揪出早期警訊！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】現代人人手一機，也更容易深陷網路無法自拔。但網路成癮的臨床判斷多用自評工具檢視網路使用習慣，結果常被主觀感受影響。國衛院與清華大學、陽明交通大學團隊合作，日前開發出「網路成癮狀態自動分類系統」，針對大學生的研究發現，網路成癮者和一般族群的腦波呈現差異，結果準確率達86%，未來有望作為精神健康篩檢的客觀指標，擴大應用至校園篩檢、高齡醫學等各年齡層。

「網路成癮」從3方面看 還可能影響社交、引發疾病

國衛院陳為堅副院長表示，過去的「成癮」，像是非法藥物濫用，其實大多數人不容易接觸到，但網路人人都在用，也讓成癮狀況更常見。研究團隊成員之一、國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心黃緒文助研究員指出，「網路成癮」在心理學跟精神醫學上有明確定義，包含以下3面向：

耐受性：隨著上網或使用3C產品的經驗增加，慾望也不斷提高，必須花更長時間、更頻繁使用。 強迫性：耐受性提高後，上網的衝動與渴望開始難以克制，並產生強迫的行為。 戒斷期：一旦無法上網或使用被限制，會產生明顯的心理焦慮，如擔心錯過訊息、與朋友脫節等，同時伴隨身體不適，如煩躁、焦躁不安。

網路成癮對健康的影響，也進一步延伸到缺乏睡眠、眼疲勞和眼科相關疾病、久坐少活動引發肥胖甚至心血管疾病等；躲在螢幕背後、實際與人的交談減少，也讓社交能力受到衝擊。

大學生常見網癮現象 研究團隊用大腦「功能性連結」判別

黃緒文助研究員表示，全世界的網路成癮現象比例越來越高，年齡層更是逐年下降，目前觀察最常出現在18歲以上的大學生族群。研究招募92名大學生，其中42名為網癮組、50名為健康對照組，先透過自我評量表調查日常網路使用情形，再利用腦電儀記錄受試者靜止放鬆時的腦波，時長6分鐘。

大腦不同區域會同時工作，例如前額葉、顳葉等負責同一特定的認知功能，在協同工作時可觀察到腦波同步性增加，也就是「功能性連結」。研究人員進一步透過「相位延遲指數（PLI）」，評估大腦個別區域活躍程度的同步性，再結合機器學習技術，觀察兩組結果是否會因網癮而出現差異。

網癮組放鬆狀態「2腦波」仍活躍 大腦期望接收訊息、抑制衝動

研究團隊事先確認受試者的個人性格、睡眠狀況和有無飲酒等，以排除其它可能干擾腦波的因素。研究結果發現，網癮組的受試者，其「額葉的delta頻段」，和「全腦（尤其枕葉）的gamma頻段」連結明顯比對照組高。

黃緒文助研究員解釋，delta波與注意力、意志控制有關， gamma波則與視覺刺激、衝動控制有關，代表網癮可能改變這些功能的敏感程度，呈現「過度同步」狀態。「有成癮傾向的人即使休息時，大腦也持續處於不斷期望接收訊息，和注意周遭訊號的狀態，同時還要積極抑制衝動。」

▲研究結果顯示網癮組和對照組的腦波差異。（圖／國衛院提供）

腦波指標有望助揪出早期網癮 為篩檢、診斷提供新方向

研究團隊接著將結果與行為量測進行比對，準確度達到86%。黃緒文助研究員表示，目前臨床診斷需觀察成癮相關症狀表現是否持續一年以上；而腦波無法人為控制，結果相對客觀，有望用來鑑別症狀出現前的早期警訊、及時介入，不過技術仍處於基礎研究階段，未來若要用於篩檢，流程不能太複雜，研究團隊接下來也以開發更簡便的系統為目標。

清華大學原子科學院工程與系統科學系吳順吉教授也表示，本次研究對象為大學生，要應用在兒少、長者，還需觀察不同年齡是否會有不同的腦波表現形式。陳為堅副院長則指出，測量工具的敏感度、特異度等，還要透過擴大研究進一步確認，離實際落地還有一段時間，但也為網癮的篩檢和診斷提供新的發展方向。本次研究成果已發表於國際頂尖期刊《心理醫學》（Psychological Medicine）。

