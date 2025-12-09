人才培育典範！勞動部高分署轄區3單位榮獲「2025國家人才發展獎」

▲榮獲國家人才發展獎的台灣電力公司高雄訓練中心，與高分署柯秀燕副分署長(左5)合影。

【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部於日前盛大舉辦「2025國家人才發展獎」頒獎典禮，表揚在人才發展領域表現卓越的績優單位，全國共有16家企業、機關（構）團體及非營利組織脫穎而出。在勞動力發展署高屏澎東分署轄區中台灣電力股份有限公司訓練所高雄訓練中心、金屬工業研究發展中心及漢來美食股份有限公司等3家單位，憑藉創新的人才培育策略與積極的專業培訓制度，榮獲國家級獎項肯定。

▲漢來美食公司榮獲國家人才發展獎，與高分署柯秀燕副分署長(中)合影。

「國家人才發展獎」為我國人力資源領域的最高榮耀，鼓勵企業團體積極培育優秀人才，將「人力資本」轉化為具競爭力的「智慧資本」，進而帶動產業正向循環，強化國家永續發展的關鍵基礎。台電高雄訓練中心以「敏捷團隊，追求卓越」為目標，推動六大核心訓練，規劃綠能智慧教育訓練園區，建立智慧電網訓練體系，為我國電力人才奠定永續發展基石。又金屬中心因應產業界對移工勞動力需求，發展泰、越、菲、印4國語言學科教材，成功訓練906位移工，為我國勞動力市場持續注入新動能，雙雙獲頒機關(構)團體獎。

▲金屬中心榮獲國家人才發展獎，與高分署柯秀燕副分署長(右二)合影。

而漢來美食股份有限公司針對餐飲業人力短缺議題，推動「境外人才孵化創新計畫」，打造「國際化、數位化、多元化」培訓體系，為境外實習生量身建立從校園到職場的完整發展路徑，並針對境外實習生於台灣就業可能所遇問題，提供語言、生活、文化及職涯發展的全方位支持，有效提升留任率，成功建立可複製的跨國人才養成模式，不僅解決缺工痛點，更創造了企業新價值。

勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華表示，在外部環境快速變遷的今日，人才是企業掌握核心競爭力的關鍵，唯有透過持續的教育訓練強化員工職能，企業才能穩健推動轉型發展。高分署長期致力於整合區域資源，提供各項就業服務與職業訓練，115年「企業人力資源提升計畫」、「小型企業人力提升計畫」等多項在職員工訓練補助計畫12月起陸續受理申請中，期盼協助企業為轉型升級做好準備。歡迎有興趣的企業可電洽勞動力發展署高屏澎東分署07-8210171#1316、1317或至官網查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）