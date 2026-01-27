人才培育向下扎根 慈濟與花蓮國中校長座談

花蓮慈濟醫院、慈濟大學與花蓮各國中舉辦聯合人才培育合作說明會，邀請縣內國中校長參與，說明醫療與教育深耕計畫。

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「醫護、醫技人員一年比一年地少，醫療這一方面能夠永續，有人才，我們一旦有好的儀器，可是還是要有人才，這些年輕的人要不斷地進來，花東的醫療才能持續不斷地向上。」

慈濟大學副校長 陳宗鷹：「我們希望可以讓在地的更多國中，對護理有興趣的孩子，可以直接來就讀我們慈濟大學，也就是說在地培養、在地就業，跟花蓮慈濟(醫院)合作，就可以除了學業的完成，也可以就業直接在慈濟體系。」

廣告 廣告

活動透過招生、留才方案分享與交流座談，結合畢業校友經驗，盼向下扎根、培育醫療良才，共同為花蓮學子打造多元且具希望的未來。

更多 大愛新聞 報導：

"安美"到金門 老兵不必打地鋪

0128歷史今天 越南十歲童造血幹細胞移植

