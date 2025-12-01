人才培育跨域合作 《傳說對決電競女神盃》黎明企鵝奪冠

《圖說》盛筱蓉局長強調，面對AI與數位內容的快速崛起，新北正以ACGE（動畫、漫畫、遊戲、電競）為核心，透過賽事活動、人才培育及跨域合作，打造更完整、前瞻的內容產業生態。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】在新北市民廣場熱血開戰，為期兩天的2025傳說對決電競女神盃昨〈30〉日晚間，由表現亮眼的 「黎明企鵝」在冠軍賽擊敗勁敵「可愛兔兔公主」，抱回冠軍獎盃及新臺幣10萬元獎金，賽事於熱烈掌聲與歡呼中圓滿落幕。

新北市經發局長盛筱蓉主持頒獎表示，電競已成為全球矚目的新興運動產業，全球遊戲市場預估將自2024年的2,240億美元成長至2029年的3,000億美元。新北作為全臺ICT產業實力最強的城市，擁有超過6,000家相關企業及20多所大專校院與高中職設置電競相關系所與社團，具備發展內容與科技產業的扎實基礎。

《圖說》2025傳說對決電競女神盃在新北市民廣場熱血開戰，吸引各地隊伍齊聚競技，兩日賽事精彩刺激、人氣滿滿。〈經發局提供〉

她強調，面對AI與數位內容的快速崛起，新北正以ACGE（動畫、漫畫、遊戲、電競）為核心，透過賽事活動、人才培育及跨域合作，打造更完整、前瞻的內容產業生態。

盛筱蓉說，今年首次將耶誕市集與電競嘉年華結合，成功吸引跨年齡層民眾到場參與，提升電競議題能見度的同時，也帶動周邊店家消費，為新北冬季城市活動注入更多活力。

《圖說》今年的女神盃更融入性別友善精神，提供女性選手展現實力的舞台，推動更開放、多元與友善的電子競技環境。〈經發局提供〉

另外，市府持續與新北市電競產業總會等業界單位合作，推動電競產業發展，自107年起迄今已培育超過 5,300 人次電競專才，電競相關活動累計吸引超過2,720萬人次參與，逐步形塑穩健的城市電競基礎。

《圖說》今年首次將耶誕市集與電競嘉年華結合，成功吸引跨年齡層民眾到場參與，提升電競議題能見度的同時，也帶動周邊店家消費，為新北冬季城市活動注入更多活力。〈經發局提供〉

盛筱蓉表示，新北市近年在電競人才培育、賽事舉辦與電競基地建置方面已奠定穩固基礎。未來市府將持續整合公私部門能量，強化與產業界合作，打造更加繁榮、具競爭力的電競生態，詳情可追蹤https://reurl.cc/Ye2MvL「來趣新北金發局」，掌握最新動態。