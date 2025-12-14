人才斷層 觀光立國成奢談

大陸上海四行倉庫，因抗日戰爭期間國軍「八百壯士」堅守四天四夜、女童軍楊惠敏冒險送國旗而聞名，現已成為「四行倉庫抗戰紀念館」。（黃如萍攝）

國內觀光旅遊市場式微，觀光相關科系招生困難而裁減併，每年減招還有缺額，疫情後更嚴重，連國內餐旅教育最高學府國立高雄餐旅大學也難逃衝擊，宣布115學年起「旅館管理系四技進修部」停招。嘉義大學行銷與觀光管理學系，114學年碩士班有十個名額僅2人就讀；這種狀況老牌私校也都逃不過，世新大學觀光科系現在只剩下觀光規劃暨資源管理、旅遊暨餐旅經營管理等兩個系；義守大學也關閉觀光學院，四個系整併成兩個系；銘傳、高雄科技大學、景文科大、宏國、德霖等觀光科系也都減併。

當年因陸客開放來台，觀光市場蓬勃，各校紛紛開設相關科系，休閒產業、體育休閒等泛觀光科系如雨後春筍般設立，尤其是新設的私立大學。民國104年達到高峰，大專院校有52985人，111年縮減至34429人，少了18556人，跌了35％；112年更只剩下11980人，僅為高峰時的22.6％。

104年來台陸客創下418萬人次的歷史高峰，105年因我方政權轉移，來台陸客熱度雖減緩些，但仍有315萬人次，直到108年疫情爆發，一年來台旅次仍有271.4萬，穩居各國來台首位。

兩岸交流減緩，著眼觀光相關系所畢業生供過於求，教育部禁止各校再開設觀光相關科系，且若招生名額減少，多餘的名額不得保留。Covid19爆發，政府順勢禁了兩岸觀光團，讓穩定的入境旅遊市場缺了陸客一角。

景文科技大學校長黃榮鵬指出，陸客不來，華語導遊沒市場，日本來客驟降，雖然政府推動東南亞等國家旅客來台，但這些國家的稀有語種導遊少，觀光署放寬門檻，每年通過比率仍不到30％，供需嚴重失衡，家長猶豫，觀光導遊相關科系招生越來越困難。

黃榮鵬表示，少子化只是其中一個因素，護理業也缺人啊，產業的產值若出不來，就沒有人會投入；產值高，薪資、福利才會好，觀光學系畢業生現在寧可當外送員也不願意留在觀光旅遊業，因為薪水不到一半！

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，量變外，質的問題更令人憂心。觀光業為服務業，人是基礎，人才是發展的關鍵，學校培養的專業人才減少，留在產業界的人數更少，有業者概估僅10-15％，台灣人才呈現非常嚴重的傾斜。

世新大學觀光系副教授陳家瑜說，觀光產業的競爭可分為很多層次，跨產業也跨國競爭，以管理人才而言，日本也常來台搶人。真正可根留台灣的觀光業，量、質均斷層，政府若真有心推動觀光為兆元產業，要特別留意。

中華兩岸交流協會理事長許晉睿說，沒有市場，學校也無培養觀光旅遊產業專業人才需求，惡性循環下，觀光人才斷鏈，台灣觀光服務品質無法提升，賴清德總統的「兆元產業、觀光立國」，成為奢談。