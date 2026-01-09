人才最搶手伽碩水電班學員受青睞

伽碩水電學員一技在手受青睞。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／永康報導

「好人才總是最搶手」，才由永康區伽碩職訓中心結訓的水電學員王美惠，立即通過桂田欣業嚴格的測試獲錄用。伽碩執行長郭明洽表示，隨著建築設備走向智慧化與節能化，訓練內容也融入水電智慧控制等，讓學員實際接觸現代機電整合的工作樣貌，以符合現代化需求。

由雲嘉南分署委託伽碩企業辦理的「水電設備裝修職業訓練班」結訓了，從拉線、測電等最基礎的水管與電線管路安裝、室內配線實務開始，逐步延伸至照明設備安裝維修、機電設備用電安全檢測與故障判斷，學員們反覆操作，更建立對施工流程與現場安全的正確認知，每一次拉線、每一次測試，都是從不熟悉走向專業的累積。

廣告 廣告

郭明洽指出，此次的職訓班，不侷限於傳統水電訓練，而是配合著現代建築設備走向智慧化與節能化，訓練課程也融入水電智慧控制、門禁系統安裝，以及AI智慧遠端監控系統建置，讓學員實際接觸現代機電整合的工作內涵；其中在綠能面向上，更透過太陽能板發電系統與太陽能熱水系統的安裝與維修訓練，結合ESG永續與淨零排放概念，讓學習不僅止於施工，更回應產業未來的發展方向，而每位學員用雙手開創轉職契機，同時在一條條電線與管路之間，為人生重新「通電」。

值得一提的是，此次水電職訓班中，有一名女性學員順利完成與其他男性學員相同的配線、檢測與智慧設備操作，並於結訓後，就獲桂田欣業嚴格測試通過，可立即進入相關產業任職，她表示，過去對水電工作的想像多半停留在距離感之中，如今透過實際操作後，才真正理解每一道工序背後的邏輯，也因此有信心在結訓後，直接走進工作現場。

郭明洽表示，職業訓練的價值，不只是學會一項技術，更是讓人重新建立對工作的信心與尊嚴，而在這些電線與設備背後，是一雙雙願意重新學習、重新出發的雙手。且隨著結訓落幕，相信這群新生代水電技術人才，已準備好在現場點亮屬於自己的下一段職涯。