人才過度集中、內部攻擊增加 專家示警：台積電最大風險是「人」

台積電是台灣的護國神山，但現在要面臨的最大風險恐怕都來自「人」。專家學者今天(10日)指出，台積電去年在台灣招募約8000多名員工，而台灣一年出生人口約10萬人，如果台灣將所有優質人力全部都放到台積電去，風險非常高；也有專家提到，台積電員工有8萬多人，最大風險恐怕是內部攻擊，高階主管都可能是破口。

中央研究院經濟研究所10日舉辦「2025總體經濟計量模型研討會」，主題為「台灣半導體的安全布局」，邀請前行政院副院長施俊吉、成大電機系教授李文熙、工研院產科所副所長紀昭吟、中經院院長連賢明以及前數發部長黃彥男分享看法，並由兆豐金控總經理張傳章擔任主持人。

廣告 廣告

前數發部部長黃彥男指出，在地緣政治下，台積電可能成為被攻擊的目標，但真要攻擊台積電也不用飛彈，只要停止ASML機器運作或是停止供應半導體原料就可能達成，而且破壞台灣的護國神山，資安攻擊是成本最低的。

黃彥男分析，台積電主要面臨兩大類攻擊者的鎖定，一是國家級駭客組織，另一類則是勒索軟體犯罪集團，如果真的被勒索團體攻入，台積電或許不得不付錢。

黃彥男也直言，台積電7月曾發生2奈米技術洩漏事件，資料可能流向日本，11月又發生前高階主管跳槽英特爾，台積電現在有8萬多名員工，供應鏈人又更多，顯然比起外部威脅，「人的管理是最大問題」。他說：『(原音)我希望一切都沒問題，不過心裡面會擔心說真的是不是完全沒有漏洞，沒有人敢講，哪一天是不是就因為這個漏洞，有人下了一個指令，那整個生產線包括國內、國外、德國、日本、美國同時shot down，有沒有可能，是有的，但希望不會發生。』

中經院院長連賢明則指出，台積電去年在台灣招募了約8000多名員工，而台灣現在1年出生人口約10萬人，如果將所有優質人力全部都放到台積電去，風險非常高，一旦半導體產業翻轉，台灣整體經濟將受到非常大的影響。他說：『(原音)所以我一直覺得說在大家在講這個東西的時候要去思考就是說，假設台積電真的出國投資到國外，事實上某些程度上是可以降低我們台灣在這些人力、在水電上面的負荷。』

成大電機系教授李文熙則指出，根據台積電高層的說法，即使公司規模如此龐大，他們最擔心還是人才不足，台灣廠商在國際上討論落地事宜時，第一個會提出的問題也是當地的人才狀況，他認為，台灣人有著勤奮的民族性，是半導體產業供應鏈成功的關鍵因素，建議要將人才戰略升級，擴大半導體學程，協助非理工科系學生轉型進入半導體產業。(編輯：陳士廉)