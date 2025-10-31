一人打呼全家難入睡？醫揭「鼾聲元兇」竟是扁桃腺肥大！

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】今年五十多歲、從事業務工作的王先生平時工作忙碌、應酬多，經常早出晚歸，儘管回到家時太太和孩子都已入睡，但總是被他的打呼聲驚醒，後來在家人的極力勸說下就醫，搭配新型微創手術裝置輔助，才讓他下定決心接受扁桃腺切除手術。術後不僅改善了困擾十幾年的打呼問題，也讓全家人的睡眠品質大幅提升，枕邊人與隔壁房的小孩開心直呼：「睡覺終於不用再被爸爸的打呼聲吵醒了！」

不只喉嚨卡卡，扁桃腺肥大恐致睡眠呼吸中止？

國軍高雄總醫院耳鼻喉科吳丕雄醫師表示，扁桃腺是位於口咽部兩側、由呼吸上皮包覆的淋巴組織，若扁桃腺比較大的人，容易使得呼吸道狹窄，並在感冒時併發嚴重的扁桃腺炎，還可能提高罹患阻塞型睡眠呼吸中止症的風險，進而影響睡眠品質及日常生活表現，長遠來看則會大幅增加罹患心血管及腦血管疾病的機率。不少實證醫學已認定，打呼跟口臭、扁朓腺肥大、睡眠呼吸中止有正相關。

廣告 廣告

因此，對於經評估後確診與扁桃腺肥大有關的睡眠呼吸中止症患者，醫師會依據患者的症狀嚴重度與解剖特徵，提供個人化的扁桃腺切除手術治療建議。吳丕雄醫師進一步說明，一般來說，針對與上呼吸道結構異常有關的阻塞型患者，透過手術方式能改善氣道通暢性，提升夜間呼吸順暢度，降低打鼾與呼吸中止的情形，改善睡眠障礙問題。

15分鐘切除扁桃腺，微創手術助暢快呼吸！

是否該摘除扁桃腺以達到根本治療，取決於扁朓腺肥大的困擾程度。吳丕雄醫師建議，民眾可依「是否已造成吞嚥異常或不適」以及「扁桃腺發炎頻率」來評估；一般來說，若一年內出現超過四次以上的反覆發炎，且每次發炎都需要去看醫師或吃藥才能改善，或是晚上打呼聲很大、甚至有做過睡眠檢測，確認有睡眠呼吸中止症者，就建議手術治療。

扁桃腺摘除術是在全身麻醉下進行，越來越多臨床醫師會採用微創手術器械，透過兼具切割與止血功能的扁桃腺新型切除裝置，可協助縮短手術時間並減低出血量，有助於手術穩定性。手術過程設計以提升呼吸順暢與術後舒適度為目標，讓患者恢復體驗更順利。

扁桃腺切除一勞永逸？應注意這些族群不適合

雖然扁桃腺肥大引起的睡眠呼吸中止症，可以透過摘除扁桃腺來改善打鼾及睡眠品質，但吳丕雄醫師也提醒術前評估的重要性。如果患者本身有肥胖或合併舌頭太大、舌根後倒，或有下巴短、結構異常的問題，那單做扁桃腺切除改善的成功機率可能不大。建議有嚴重打呼困擾的民眾，可以在術前先做睡眠檢查及鼻咽喉內視鏡，釐清除了扁桃腺肥大以外，是否還有其他結構問題。

民眾也可觀察枕邊人或同住家人，是否有鼾聲總是忽高忽低、不是很平順，且打呼總是突然很大聲又突然很小聲，甚至會突然停頓又突然打呼的狀況，都代表有可能已經罹患睡眠呼吸中止症而不自知，建議盡快至醫院評估，透過專科醫師的檢查與治療，才能改善睡眠品質一覺到天明！

【延伸閱讀】

打呼＝睡得香？5歲男童打鼾不止 主因原來是扁桃腺肥大

長期打呼影響夫妻關係？雙波長止鼾雷射 改善自己與枕邊人的睡眠品質



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66661

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw