一人打呼全家難入睡？醫揭「鼾聲元兇」竟是扁桃腺肥大！
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】今年五十多歲、從事業務工作的王先生平時工作忙碌、應酬多，經常早出晚歸，儘管回到家時太太和孩子都已入睡，但總是被他的打呼聲驚醒，後來在家人的極力勸說下就醫，搭配新型微創手術裝置輔助，才讓他下定決心接受扁桃腺切除手術。術後不僅改善了困擾十幾年的打呼問題，也讓全家人的睡眠品質大幅提升，枕邊人與隔壁房的小孩開心直呼：「睡覺終於不用再被爸爸的打呼聲吵醒了！」
不只喉嚨卡卡，扁桃腺肥大恐致睡眠呼吸中止？
國軍高雄總醫院耳鼻喉科吳丕雄醫師表示，扁桃腺是位於口咽部兩側、由呼吸上皮包覆的淋巴組織，若扁桃腺比較大的人，容易使得呼吸道狹窄，並在感冒時併發嚴重的扁桃腺炎，還可能提高罹患阻塞型睡眠呼吸中止症的風險，進而影響睡眠品質及日常生活表現，長遠來看則會大幅增加罹患心血管及腦血管疾病的機率。不少實證醫學已認定，打呼跟口臭、扁朓腺肥大、睡眠呼吸中止有正相關。
因此，對於經評估後確診與扁桃腺肥大有關的睡眠呼吸中止症患者，醫師會依據患者的症狀嚴重度與解剖特徵，提供個人化的扁桃腺切除手術治療建議。吳丕雄醫師進一步說明，一般來說，針對與上呼吸道結構異常有關的阻塞型患者，透過手術方式能改善氣道通暢性，提升夜間呼吸順暢度，降低打鼾與呼吸中止的情形，改善睡眠障礙問題。
15分鐘切除扁桃腺，微創手術助暢快呼吸！
是否該摘除扁桃腺以達到根本治療，取決於扁朓腺肥大的困擾程度。吳丕雄醫師建議，民眾可依「是否已造成吞嚥異常或不適」以及「扁桃腺發炎頻率」來評估；一般來說，若一年內出現超過四次以上的反覆發炎，且每次發炎都需要去看醫師或吃藥才能改善，或是晚上打呼聲很大、甚至有做過睡眠檢測，確認有睡眠呼吸中止症者，就建議手術治療。
扁桃腺摘除術是在全身麻醉下進行，越來越多臨床醫師會採用微創手術器械，透過兼具切割與止血功能的扁桃腺新型切除裝置，可協助縮短手術時間並減低出血量，有助於手術穩定性。手術過程設計以提升呼吸順暢與術後舒適度為目標，讓患者恢復體驗更順利。
扁桃腺切除一勞永逸？應注意這些族群不適合
雖然扁桃腺肥大引起的睡眠呼吸中止症，可以透過摘除扁桃腺來改善打鼾及睡眠品質，但吳丕雄醫師也提醒術前評估的重要性。如果患者本身有肥胖或合併舌頭太大、舌根後倒，或有下巴短、結構異常的問題，那單做扁桃腺切除改善的成功機率可能不大。建議有嚴重打呼困擾的民眾，可以在術前先做睡眠檢查及鼻咽喉內視鏡，釐清除了扁桃腺肥大以外，是否還有其他結構問題。
民眾也可觀察枕邊人或同住家人，是否有鼾聲總是忽高忽低、不是很平順，且打呼總是突然很大聲又突然很小聲，甚至會突然停頓又突然打呼的狀況，都代表有可能已經罹患睡眠呼吸中止症而不自知，建議盡快至醫院評估，透過專科醫師的檢查與治療，才能改善睡眠品質一覺到天明！
【延伸閱讀】
長期打呼影響夫妻關係？雙波長止鼾雷射 改善自己與枕邊人的睡眠品質
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66661
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 16 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 1 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 1 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 18 小時前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 1 天前
糖尿病非絕症！ 醫建議3招積極控糖 生活也能與常人無異
台中49歲林姓男子，近來常感到口渴，體重也莫名減輕，就醫檢查才發現血糖高達600mg/dl，糖化血色素更是超過13%，確診糖尿病急性症狀住院治療，讓他相當沮喪；另一位52歲張姓女子，有糖尿病家族史，近日也檢查出糖化血色素、空腹血糖超標，擔心將與併發症為伍，所幸兩人經由飲食控制、規律運動與按時服藥，都自由時報 ・ 18 小時前
老菸槍久咳不癒！醫激推「1類食物」潤肺 抗癌又防老化
秋天「燥氣當令」，補充白色食材有助潤肺。中醫師余雅雯分享，一名老翁是老菸槍，飲食重口味又常喝酒，長期下來對喉嚨、肺部造成負擔，入秋後感冒就咳嗽咳不停，經過藥物調理外，他在醫師建議下，還多攝取「白色食材」，如山藥、蓮藕、白木耳等，喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善，其中的白木耳還能防止皮膚老化、延緩老年斑形成。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 1 天前
飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略
癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大眾大部分認為大腸癌的原因是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警鐘，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群
歌手坣娜（本名蔡宜樺）於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情惡化迅速。事實上，胰臟癌有「癌王」之稱，醫師提醒，高達85%的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀，而9成的患者會在一年之內會死亡。早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛，有7大族群是高風險，要特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週日看急診改到這13處「省600元」 健保署公布地點！台大、長庚扮後援
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 為解決大醫院的急診壅塞問題，衛福部長石崇良拋出仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專看輕症病人，費用比直衝大醫院要便宜600元，預計11月2日正式在六都試行上路，健保署今（29）日公布13個UCC地點，且會由台大、長庚、成大等大醫院配合做為後援醫院。 健保署今正式公布「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC...匯流新聞網 ・ 1 天前
薑不只暖身！研究：薑是「內臟脂肪剋星」讓胰島素更靈敏 告別三高
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在門診中，經常被問到喝薑茶是否真的對健康有幫助。過去他只能笑著回答：「溫溫的、舒服就好啦～」，但現在很肯定地說：「對身體代謝真的有幫助，而且有研究數據支持健康2.0 ・ 1 天前