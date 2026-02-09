人數到齊、程序合法裁判才有效 陳宏達批憲法法庭豪賭司法公信力 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

憲法法庭6日就健保法部分違憲作成115年憲判字第2號判決，由於參與評議的大法官仍僅有司法院代院長謝銘洋等5名大法官，當天即有蔡宗珍等3名大法官，則另外提出不同意見書，批評這個不合法判決僅憑抽象臆測即輕率宣告法律違憲，已悖離憲法比例原則之要求，並有損憲法審判制度之公信力。台灣高檢署主任檢察官陳宏達則在臉書發文表示「裁判要有效，先得『人數到齊、程序合法』，這是基本常識」，憲法法庭的作法，等於對社會示範「想幹就硬幹」，這不是捍衛憲法，而是把司法的公信力拿去豪賭。

廣告 廣告

陳宏達發文指出，如果法律明白規定，憲法法庭作成判決要至少10位大法官參與評議、宣告違憲要至少9位同意，結果卻只用5位就作成「憲法判決」，那就像「不到法定人數的董事會强行通過決議」——不但法律上站不住腳，還會讓所有人都吵閙不完：這判決到底算不算數？這是在定紛止爭，還是在當家閙事？

陳宏達表示，更嚴重的是：憲法法庭本來是要用最嚴格的程序，去約束國家權力；自己卻一再輕易把程序門檻踩破，等於對社會示範「想幹就硬幹」，這不是捍衛憲法，而是把司法的公信力拿去豪賭。

前司法院長許宗力等7名大法官任期屆滿後，新任大法官提名人選卡關，依憲訴法規定，憲法判決參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。換言之，總額15名大法官，在懸缺近半的人數下，是否符合評議人數已經令外界質疑。

任期中的8位大法官中，蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名自114年憲判字第1號就憲法法庭就憲法訴訟法修法違憲失效的判決，就以不同意見書明白宣告「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決 當然無效」，更拒絕評議刑事訴訟法第416條第1項第1款應準用上訴權人規定的115年憲判字第1號憲法判決。

3名大法官更於6日在115年憲判字第2號憲法判決宣告同時，以不同意見書再次宣告「僅由5名大法官作成之115年憲判字第2號判決，因憲法法庭組成不合法，自始欠缺審判權基礎，不生憲法法庭判決之效力。

陳宏達認為裁判要有效，先得「人數到齊、程序合法」，這是基本常識，因此在臉書發文。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

縱火刺青店燒死老闆夫婦 凶徒無期徒刑定讞

太子集團33輛豪車再現 春節後大拍賣

【文章轉載請註明出處】