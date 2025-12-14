人數超越去年 陸委會：今年逾2200港澳生留台工作

陸委會港蒙處處長兼策進會會秘書長盧長水致詞。策進會提供



在台港人人數逐年成長，陸委會港澳蒙藏處長兼策進會秘書長盧長水近期透露，去（2024）年透過評點制申請留台工作的港澳生超過1500人，今（2025）年截至10月底持有效聘僱許可的港澳生已超過2200人，超越去年人數。

港人移居台灣人數逐年成長，就設籍地點而言，以台北、新北、台中與桃園最多，陸委會與台港經濟文化合作策進會（策進會）經常舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」並邀請來自全台灣各大專院校的港澳學生及僑輔人員參加座談。

盧長水指出，近年政府持續精進人才留用政策，放寬僑外及港澳生畢業後留用相關規定及擴大工作範疇，推動「留用外國中階技術人力計畫」，並開放取得副學士學位者可從事旅宿服務業、餐飲或酒吧調酒等職務，提供港澳畢業生更多選擇與發展機會。

盧長水近期也在桃園的座談會透露，去年透過評點制申請留台工作的港澳生超過1500人，透過評點制留台的核准比例高達9成，而今年截至10月底持有效聘僱許可的港澳生已超過2200人。

盧長水強調，台灣是一個包容多元文化的移民社會，不論先來後到，只要是認同台灣自由、民主、人權、法治的價值，真心誠意移居台灣，願意共同守護台灣家園，都是「新台灣人」。建議港澳朋友依照主管機關的規定誠實備齊相關文件、耐心等候，相信最終都能實現定居台灣的夢想。

